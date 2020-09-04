РосКомСвобода обжалует штраф жителю Перми за комментарий в Instagram

Юристы РосКомСвободы и Центра цифровых прав намерены обжаловать штраф в 15 тысяч рублей, который был наложен мировым судом на жителя Перми за безобидный комментарий под постом местной газеты в Instagram о статистике по коронавирусу в регионе. Как следует из материалов дела, в конце апреля текущего года издание опубликовало пост, в котором рассказало о троих умерших от COVID-19, на что наш доверитель отреагировал следующим комментарием: «У меня только 4 знакомых умерло, нестыковочка…».

Полицейский, который составлял протокол об административном нарушении, выманил у пользователя подпись на объяснении, пообещал, что тому «ничего не будет», но в итоге мировой судья оштрафовал его на 15 000 рублей по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ. Грустная ирония ещё и в том, что озвученные им цифры через неделю были признаны официально.

В начале августа текущего года суд апелляционной инстанции оставил постановление о штрафе в силе, но наши юристы, которые помогали мужчине в составлении апелляционной жалобы, также составили кассационную жалобу, которая в данный момент направлена в суд. При ознакомлении с делом нами было выявлено достаточно много нарушений в деле нашего доверителя, основные из которых:

нарушена процедура привлечения к ответственности;

пользователю не разъясняли его права по КоАП РФ и не объясняли суть предполагаемого правонарушения;

лингво-психологическая экспертиза не проводилась;

проигнорировано отсутствие мотива выдать информацию о смертях своих знакомых за достоверную и официальную.

Да и в целом комментарий нашего доверителя не содержит состава правонарушения.

По словам мужчины, в целом у него осталось удручающее впечатление о сотрудниках российской полиции, и вряд ли теперь в дальнейшем оно станет более доверительным. «Из-за комментария, который не нём никакого утвердительного характера, да ещё и не был окончательно оформленной фразой [приклекли к ответственности]! — удивляется он. — Не могу понять… Если у нас дейстсует презумпция невиновности, если в деле нет никаких доказательств, то как или каким образом дело дошло до суда? Да и не одного суда…»

Ранее у него не было столь неприятного опыта привлечения к ответственности за публикации в Сети, да он «и не ожидал, что такой комментарий вызовет столь большой интерес».

Особенно поразило его то, что когда сотрудник полиции пришёл к нему домой для взятия объяснительной, то увидел двух его несовершеннолетних детей, и даже узнав, что наш доверитель не работает и состоит в центре занятости, то есть — оказался в непростом финансовом положении, «всё равно составил протокол об административном правонарушении и пустил его в процесс, а суды, зная об этом, не прекратили дело и вынесли решение о штрафе [в 15 тысяч рублей]».

Наш доверитель говорит, что у него шок от всего происходящего, «нервы и потраченное время». По его словам, он готов идти до дальше, вплоть до ЕСПЧ. Наши юристы также намерены добиваться восстановления справедливости в деле жителя Перми, оштрафованного по столь сомнительному поводу.

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