Затраты на «Доступный интернет» предлагают возместить за счёт рекламы

Президент РСПП Александр Шохин направил заместителю главы Минцифры Олегу Иванову письмо с методикой расчета недополученной выручки операторов связи от обеспечения бесплатного доступа к социально значимым сайтам в рамках проекта «Доступный интернет». В письме Шохина говорится, что методика была подготовлена для определения механизмов компенсации операторам потерь от этого проекта, пишет «Ъ», уточняя, что ранее Иванов в письме Шохину писал, что Минцифры и Минфин изучают возможность возмещения потерь операторов и исключения риска дополнительного налогообложения для них при оказании бесплатного доступа к значимым сайтам.

О том, что правительство не исключает возмещения затрат операторов за участие в проекте «Доступный интернет», недавно заявил журналистам вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, возможно, операторам разрешат размещать на бесплатных сайтах рекламу и специальные страницы, которые бы перенаправляли пользователей с бесплатного интернета на платный.

Это не единственный сценарий, который сейчас рассматривается, утверждают два источника «Ъ» в операторах связи. По их словам, на одном из совещаний в Минкомсвязи обсуждался вариант предоставить операторам в качестве компенсации налоговые вычеты с закупок оборудования для модернизации и расширения емкости сетей. При этом операторы, по словам одного из собеседников, предлагали не ограничивать суммы и объемы закупаемого оборудования.

По словам представителя «ВымпелКома», оператор готов к обсуждению разных механизмов компенсации потерь, но эти компенсации должны быть равнозначны затратам компаний, а порядок их расчета — простым.

«Важно, что Минцифры осознает риски операторов от проекта, поэтому мы готовы продолжать совместную работу по определению оптимальной модели его исполнения»,— отметила руководитель рабочей группы РСПП по проекту «Доступный интернет» Ирина Левова. Она напомнила, что РСПП предлагает законодательно закрепить за операторами возможность взимать с граждан плату за доступ к сети связи в рамках проекта.

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