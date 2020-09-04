Данные из Росреестра: можно ли перепродавать?

Представители бизнес-организаций выступили против правительственного законопроекта №962484-7, который запрещает перепродажу выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Как сообщает РБК, свои претензии к документу, уже принятому в первом чтении, направили в Госдуму Ассоциация участников рынка данных и Национальный совет финансового рынка. Против запрета выступает и комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по медиаиндустрии и предпринимательству в информационной сфере.

Законопроект запрещает перепродавать сведения из реестра госорганам, организациям и частным лицам, указывает агентство. В июле 2020 года документ был принят в первом чтении.

В Росреестре же считают, что законопроект позволит уберечь граждан от получения недостоверных сведений реестра с сайтов-двойников. Их владельцы перепродают данные «в разы дороже», чем напрямую через ведомство. Автоматизированные запросы таких сайтов к ЕГРН могут также ухудшить пропускную способность серверного оборудования Росреестра, рассказали РБК в Росреестре.

Изменения, которые предлагает Росреестр, нужно детализировать, считает член генсовета «Деловой России» Николай Алексеенко. Сейчас документ предполагает вольную трактовку запрета, указывает он. Из-за этого надзорные органы смогут привлекать к административной ответственности добросовестных участников рынка: кадастровых инженеров, нотариусов, риелторов, аналитиков, пояснил Алексеенко агентству.

Предлагаемая поправка должна быть детализирована, чтобы сфокусироваться на негативных тенденциях и не затрагивать добропорядочных участников рынка, уверен он. То есть необходимо установить запрет на мошеннические схемы перепродаж сведений ЕГРН, в том числе с использованием сайтов-двойников, но не устанавливать административные барьеры на пути существования удобных сервисов, предоставляющих сегодня услуги на законных основаниях.

Сейчас за предоставление сведений из ЕГРН физические лица должны заплатить от 300 руб., а юридические — от 950 руб. Поскольку информация предоставляется юрлицам на платной основе, коммерческие организации могут конкурировать с Росреестром только благодаря созданию более удобных сервисов для потребителей, то есть имеет место обычная коммерческая деятельность, отмечает гендиректор Ассоциации участников рынка данных Иван Бегтин в письме зампредседателю комитета Госдумы по финансовым рынкам Антону Гетте.

«…Положения в законе приведут лишь к ухудшению сервисов для граждан, — также пишет Бегтин у себя в Facebook, — а Росреестр и Правительство вместо того чтобы запрещать работу с данными, вполне могли бы выступить с инициативой «оцивилизовывания» рынка данных. Но вот это вот дихотомичное воспрятие мира: либо всем пофиг, либо всё запретить, уж очень часто всплывает в новых регуляторных инициативах».

Произойдёт исчезновение целого сегмента коммерческих услуг, рассказал изданию гендиректор «Интерфакса» Михаил Комиссар. «Интерфаксу» принадлежит система СПАРК, которая собирает информацию о компаниях и ИП, в том числе из ЕГРН. Выписки из Росреестра используют и другие информационные системы, банковские сервисы, сервисы по продаже недвижимости, напомнил он.

.

.

.