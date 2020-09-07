В России может появиться прокат дронов

Масштабный проект «беспилотного каршеринга» разрабатывается в России. Для этого создаётся сеть сервисно-логистических центров обслуживания беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), откуда будут запускать дроны в небо и следить за ними. Цель идеи – предоставление каждому жителю России возможности воспользоваться услугами БПЛА.

Сегодня беспилотники нашли применение в самых разных областях — доставка грузов, разведка местности, мониторинг проведения различных работ, съемки с высоты. Однако цена аппаратов зачастую «кусается» — позволить их себе может не каждый. Если же использовать дроны нерегулярно, приобретать свой аппарат смысла не имеет.

Проект одобрен рабочей группой «Аэронет» Национальной технологической инициативы. Предполагается, что вызывать дроны можно будет с помощью специального мобильного приложения. Заказчик сможет получать данные о передвижении беспилотника, получать сообщения о завершении действий устройства.

«Логистический центр будет состоять из взлетно-посадочной площадки площадью 0,5-1 Га и здания с помещениями для выполнения регламентных работ и для расположения локального дата-центра, – рассказал технический директор и главный конструктор разработчика проекта «Птеро» Амир Валиев. – Фактически на общей площади помещений около 100 кв. м можно за день выполнять регламентные работы не менее чем для пяти летательных аппаратов и содержать соответствующий персонал. Стандартные сервисные операции (проверка и при необходимости замена узлов и агрегатов, эксплуатируемых по ресурсу и по состоянию) могут выполняться на площадке для взлета и посадки».

Сейчас проект отрабатывают в Сургуте. В ближайшие полтора года планируется создать три подобных центра. По всей стране они могут появиться в течение пяти-шести лет. Эксперты считают такую идею перспективной, однако может возникнуть ряд сложностей с ее реализацией, отмечают российские специалисты.

На создание и содержание минимального центра (три борта и два экипажа) за первый год уйдет примерно 10-15 млн рублей. Общие затраты на три таких точки разработчики оценивают примерно в 50 млн рублей.

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