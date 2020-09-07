Следственный комитет не увидел фейка в интервью врача «Медузе»

Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело о распространении фейка в отношении анестезиолога-реаниматолога Владимира Будянского из-за его интервью «Медузе». Об этом сообщила «Правозащита Открытки», чей адвокат Оксана Опаренко представляла интересы Будянского:

«Старший следователь Преображенского МРСО СУ По ВАО ГСУ СКР по Москве вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с отсутствием состава преступления, предусмотренного ст. 207.1 УК РФ Доследственная проверка по статье о распространении фейк-ньюс (207.1 УК РФ) была инициирована по доносу депутата Госдумы Василия Пискарева. При этом материал был опубликован 20 марта 2020 года, а ответственность по этой статье наступила лишь с 1 апреля 2020 года. В рамках доследственной проверки был опрошен врач-эксперт, чье мнение опубликовано в статье».

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Будянский в ходе проверки сообщил, что в интервью «Медузе» представил научные факты из медицинской литературы и рейтинги, составленные аналитиками на основании данных ВОЗ. Остальные высказывания он назвал своим оценочным суждением.

Внимание депутата, который также является председателем комиссии «по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ», привлекла публикация «Медузы» от 20 марта — «В Италии из-за коронавируса катастрофически не хватает аппаратов ИВЛ. В России их гораздо больше — но это не значит, что мы лучше готовы к эпидемии».

В материале сравнивается, насколько Россия и Италия готовы к эпидемии COVID-19. СК не нашел доказательств вины Будянского, сказано в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела (копия есть у «Медузы»).

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