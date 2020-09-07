ЕС: IT-гиганты должны платить больше налогов из-за их роста во время пандемии

Спор между США и ЕС по поводу налогообложения Apple, Alphabet и Amazon — серьёзная проблема, заявил еврокомиссар по экономике и налогообложению Паоло Джентилони на European House Ambrosetti Forum. По его словам, невозможно принять то, что «IT-гиганты, выигрывающие в кризис, не платят справедливую сумму налогов в Европе».

В 2018 году Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, предложила ввести для корпораций цифровой налог в размере 3%. Тем более, что IT-гиганты в среднем платят эффективную налоговую ставку в размере 9,5% — сравните с 23,2% для традиционных предприятий. Однако США не согласились с предложением ЕС, заявив о несправедливости такого сбора, поскольку он непропорционально влияет на американские компании.

После пандемии Covid-19 корпорации получили толчок в своём развитии, так как потребители стали больше работать удалённо, общаться и делать покупки онлайн. Между тем европейские государства отчаянно нуждаются в дополнительных деньгах, и введение новых налогов — один из ключевых способов получить их, пишет CNBC.

В июне Соединенные Штаты вышли из переговоров с Евросоюзов, поэтому прогресс в этом вопросе в ближайшее время вряд ли возможен. В случае провала на мировой арене ЕС к концу следующего года выйдет «со своим собственным предложением» о налоге, пообещал Джентилони.

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