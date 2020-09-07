В России наложен первый штраф за позднее размещение COVID-теста на сайте госуслуг

В Петербурге Зеленогорским районным судом вынесен первый штраф за несвоевременное размещение результатов теста на коронавирус на Едином портале государственных услуг, сообщает городской Роспотребнадзор:

«…гражданин, прибывший на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, привлечен к административной ответственности по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ за неразмещение в трехдневный срок со дня прибытия на территорию Российской Федерации информации на Едином портале государственных услуг результатов лабораторных исследований на COVID-19 методом ПЦР».

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Суд назначил административное наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей, уточнили в пресс-службе.

В соответствии с постановлением главного санитарного врача РФ с 15 июля 2020 года гражданам России, прибывающим из зарубежных стран, необходимо передать в Роспотребнадзор документ с результатами тестирования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР. Это можно сделать через Единый портал государственных и муниципальных услуг, заполнив форму «Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию Российской Федерации».

Еще сто человек могут получить такой же штраф, на них составлены петербургским Роспотребнадзором протоколы об административном правонарушении по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ и отправлены в суд.

UPD. Появились подробности этого дела в Telegram-канале Объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга. В начале августа Андрей Ткаченко, зарегистрированный в СПб, прибыл на самолёте из Малаги. В течение трёх календарных дней он не разместил информацию о себе и двух своих детях о результатах ПЦР-теста на COVID-19.

«Ткаченко в судебное заседание не явился, доверил представлять свои интересы представителю. Представитель, действующий по доверенности, вину признал, раскаялся в содеянном», — сообщает пресс-служба питерских судов.

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