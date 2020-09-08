Временным главой ГРЧЦ назначена генерал-майор из Генпрокуратуры Людмила Куровская

Людмила Куровская назначена на должность временно исполняющей обязанности генерального директора федерального государственного унитарного предприятия «Главный радиочастотный центр» (ФГУП «ГРЧЦ») – одной из структур «Роскомнадзора», отвечающей за надзор в сфере использования радиочастот гражданского назначения. Об этом сообщает CNews, напоминая также, что ранее Куровская занимала должность главы управления методико-аналитического обеспечения надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного расследования и оперативно-розыскной деятельностью в Генеральной прокуратуре России. На новом посту она сменила Дмитрия Локтаева, который занимал должность гендиректора ФГУП «ГРЧЦ» с декабря 2017 г., также в статусе временно исполняющего обязанности.

Согласно данным отчета предыдущего руководителя центра, по итогам I квартала 2020 г. выручка ФГУП «ГРЧЦ» составила 762,7 млн руб., при этом валовый убыток составил 648,3 млн руб., убыток от продаж 1,07 млрд руб., чистый убыток – 263,7 млн руб.

Новый врио ГРЧЦ юридическую карьеру начала ещё в конце 1978 году на своей родине (в Калининграде). Работала в областной прокуратуре. В 2004 г. защитила кандидатскую диссертацию по теме «Уголовно-правовые проблемы противодействия легализации преступных доходов». Является государственным советником юстиции 3 класса (ранг генерал-майора).

Также она принимала участие в разработке Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности, а также в разработке Уголовного кодекса России. Входила в рабочие группы по разработке проектов федеральных законов, в том числе, «О противодействии незаконным доходам».

Куровская – заслуженный юрист России. Почетный работник прокуратуры России. Имеет ряд научных публикаций в области уголовного права и судебной экспертной деятельности.

Теперь врио ГРЧЦ придётся перепрофилироваться в специалисты по связи и массовым коммуникациям. Её новое ведомство занимается мероприятиями по использованию радиочастот и радиочастотных каналов, радиоэлектронных средств (РЭС) и/или высокочастотных устройств (ВЧУ) гражданского назначения, предоставлением экспертизы и госуслуг в этой сфере.

В частности, деятельность ФГУП «Государственный радиочастотный центр» заключается в согласовании проекта сети после получения частот. Операторы отправляют в ГРЧЦ частотно-территориальный план – то есть списки площадок для базовых станций с подробными техническими характеристиками.

ГРЧЦ производит проверку сети на совместимость с другими передающими станциями, в том числе армейских и правоохранительных ведомств. После прохождения экспертизы электромагнитной совместимости (ЭМС) и в некоторых случаях испытаний, оператор может получить в Роскомнадзоре разрешение на каждую базовую станцию.

ФГУП «ГРЧЦ» также координирует использование радиочастотного спектра при проведении социально-значимых мероприятий, в том числе и международного уровня (переговоры между делегациями администраций связи, форумы, выставки, спортивные мероприятия и прочее).

В Сети о Куровской достаточно много информации, по большей части связанной с её деятельностью в Калининградской области. Примечательно, что в решении Таганского районного суда г. Москвы от 25 мая 2018 года она упоминалась в числе «субъектов персональных данных», чьи права были нарушены сайтом известного калининградского журналиста и бывшего депутата Калининградской областной Думы Игоря Рудникова, вследствие чего ссылка на данную публикацию была заблокирована.

ЗакС.Ру : новости Калининграда : Роскомнадзор заблокировал статью "Новых колес" из-за персональных данных https://t.co/2taeqsNyAL — Tatyana Donbik (@TatyanaDonbik) August 24, 2018

Сейчас из реестра запрещённых сайтов она вынесена.

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