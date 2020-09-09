SWIFT: криптовалюты как главный инструмент для отмыва денег — это миф

Специалисты организации SWIFT, которая управляет одноименной международной системой передачи финансовой информации, опубликовали отчет, посвященный различным техникам отмывания денег. Согласно документу, количество случаев, когда в рамках отмывания денежных средств использовались криптовалютные активы, невелико.

SWIFT Says Money Launderers Not Using Bitcoin as Much as Media Paints it https://t.co/PGjMidYD3C #CryptoCurrency (from Reddit) pic.twitter.com/mUCS0WYUie — Jason Fernandes (@TokenJay) September 7, 2020

В приоритете у злоумышленников, утверждает SWIFT, по-прежнему остаются «традиционные методы отмывания валют». Это могут быть денежные мулы, подставные компании, сделки за наличные, казино, обратные инвестиции в другие формы преступлений и многое другое.

Говорят о редких случаях отмывания денег с помощью криптовалют, эксперты SWIFT приводят несколько примеров. Так, в первом случае некая преступная группа атаковала банкоматы, чтобы обналичивать средства. Затем эта группировка конвертировала украденные деньги в криптовалюту, а не использовала денежных мулов для покупки и перепродажи дорогих товаров на эти деньги, как бывает обычно.

Во втором примере речь идет о другой группировке из Восточной Европы, которая создала собственную биткоин-ферму в Восточной Азии. Преступники использовали украденные из банков средства для управления фермой, добычи биткоинов, а затем тратили биткоины в Западной Европе. Когда члены группы были арестованы, правоохранители изъяли в доме лидера банды 15 000 биткоинов на сумму 109 000 000 долларов США, два спортивных автомобиля и драгоценности стоимостью 557 000 долларов США.

Еще один случай связан с известной северокорейской хак-группой Lazarus. По данным SWIFT, группа похищала деньги из банков, конвертировала их в криптовалюту, переводила эти активы на разные биржи, чтобы скрыть их происхождение, а затем конвертировала обратно в фиатную валюту и отправляла в Северную Корею.

Кроме того, специалисты зафиксировали ряд случаев, когда хакеры использовали украденные в банках средства для покупки предоплаченных криптовалютных карт.

В SWIFT отметили о привлекательности для злоумышленников таких услуг, как миксеры и тумблеры, которые помогают скрыть источник средств путем смешивания транзакций с большими суммами других средств.

Криптовалюты, по мнению ассоциации финансовых учреждений, пользуются большой популярностью на территориях, ограниченных жесткими санкциями.

Хотя пока криптовалюту для отмывания денег используют редко, эксперты считают, что в будущем число таких инцидентов будет расти.

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