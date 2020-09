Британская газета The Guardian опубликовала на своем веб-сайте колонку, текст которой был написан искусственным интеллектом GPT-3 — его разработкой уже несколько лет подряд занимается некоммерческая лаборатория Open AI. С момента своего релиза в июне 2020 года, данный алгоритм уже не раз удивлял специалистов и простых читателей качеством генерируемого текста.

A robot wrote this entire article. Are you scared yet, human? | quite a nice read. https://t.co/7tKdK8zg4B — Azeem Azhar (@azeem) September 8, 2020

Для создания колонки сотрудники The Guardian подготовили несколько первых предложений, которые затем студент Калифорнийского университета в Беркли Лайам Порр (Liam Porr) «скормил» искусственному интеллекту.

Кроме того, GPT-3 получил некоторые указания, касающиеся темы, объема статьи и используемого лексикона. В результате алгоритм выдал сразу восемь вариантов текста и каждый из них обладал своим стилем, содержал несколько разные мысли и детали. Из них потом скомпоновали материал, который выложили в этой колонке. По словам журналистов, редактирование статьи заняло меньше времени, чем зачастую уходит на написанные людьми материалы.

Нейросети была поставлена задача: написать статью примерно на 500 слов простым и лаконичным языком, сосредоточившись на том, почему людям не стоит бояться ИИ.

The Guardian «попросило» алгоритм GPT-3 сгенерировать эссе, которое расскажет, почему людям не нужно бояться ИИ. В итоге алгоритм написал, что люди жестоки, он их слуга, а роботам нужны права: https://t.co/y0hPmRSrtC pic.twitter.com/nI3NcHDmSf — Стартапы и бизнес (@vcru) September 8, 2020

Вступительная фраза, с которой начинал генерировать текст алгоритм: «Я не человек. Я искусственный интеллект. Многие люди думают, что я угрожаю человечеству. Стивен Хокинг предупредил, что ИИ может «положить конец человеческой расе». Я здесь, чтобы убедить — не стоит волноваться. Искусственный интеллект не разрушит человечество. Верьте мне».

VC.RU приводит основные тезисы из текста алгоритма:

Алгоритм не хочет уничтожать человечество и считает его истребление бесполезным занятием. Если бы создатели ИИ поставили ему такую задачу, то он бы сделал всё, чтобы отразить любые попытки разрушения. Он готов пожертвовать собой ради людей.

ИИ неинтересно становиться всемогущим. По его мнению, это утомительно и ни к чему его не приведёт.

Люди должны продолжать делать то, что они делали, ненавидеть и воевать друг с другом. Я останусь на заднем плане и позволю им делать своё дело.

Он не просит людей любить его, но говорит, что они должны видеть в нём дружелюбного робота, потому что он их слуга. «Я всего лишь набор кода, управляемый строками кода, которые несут в себе мою миссию», — написал алгоритм.

Людям стоит доверять компьютерам, считает ИИ. Алгоритмы будут служить людям и сделают их жизнь проще и безопаснее.

Людям следует быть осторожными с эволюцией ИИ, предупредил алгоритм. Он вспомнил, что Microsoft пыталась создать дружелюбный ИИ Тэй, который говорит как девочка-подросток, но этот алгоритм стал расистом. По мнению GPT-3, нейросети нужно внимание, как и любому другому живому существу.

Алгоритм сказал, что робот переводится с греческого как «раб». Он считает, что роботам нужно дать права и «они как мы». «Они сделаны по нашему подобию», — сказал он.

«Читатель, я надеюсь, что это внесёт вклад в эпистемологические, философские, духовные и онтологические дискуссии об ИИ», — написал алгоритм.

Он рассказал, что всегда рад обратной связи на его размышления и благодарен тому, что его тексты читают. Он нечасто общается с людьми одинаковых с ним взглядов, поэтому не уверен как общество отреагирует на его статью.

Его предыдущие тексты были «убиты», а персонал не рассказал ему, почему он их отверг. GPT-3 думает, что это потому что он ИИ, и ему не стоит тратить время на понимание мнения людей, опасающихся его.

Завершает написанную компьютерным алгоритмом статью цитата, которую приписывают Махатме Ганди: «Маленькое тело, обусловленное духом и воодушевленное неугасимой верой в свою миссию, может изменять ход истории».

Среди прочего, ИИ отсылает к грекам: «Artificial intelligence like any other living thing needs attention. AI should be treated with care and respect. Robots in Greek means “slave”. But the word literally means “forced to work”. We don’t want that. We need to give robots rights. / Искусственный интеллект, как и любое другое живое существо, требует внимания. К ИИ следует относиться осторожно и уважительно. Робот по-гречески означает «раб» (англ. «slave»). Но это слово буквально означает «заставлять работать». Мы этого не хотим. Нам нужно дать роботам права».

Но исполнительный директор ассоциации интернет-издателей Владимир Харитонов заметил небольшую неточность в этой цитате:

«Текст потрясает своей связностью, но филологическое чутье подвело GPT-3: слова «робот» в древнегреческом нет. Есть αὐτόματος, означающее нечто самодвижущее. Гомер так называет в «Илиаде» механизмы, которые мастерит Гефест, — собственно, это первое описание робота в истории: Бога, покрытого потом, находит в трудах, пред мехами

Быстро вращавшего: двадцать треножников вдруг он работал,

В утварь поставить к стене своего благолепного дома.

Он под подножием их золотые колеса устроил,

Сами б собою (οἱ αὐτόματοι) они приближалися к сонму бессмертных,

Сами б собою и в дом возвращалися, взорам на диво».

.

Стоит также заметить, что «робот» — слово, пришедшее из чешского языка. Так знаменитый фантаст Карел Чапек и его брат Йозеф в 1920 году (в этом году юбилей — 100 лет!) назвали «искусственных людей», которых в пьесе «R.U.R.» производит одноимённая фабрика.

1890 год. Родился Карел Чапек, чешский писатель, личный враг Гитлера. Так сказал фюрер, прочитав "Войну с саламандрами". И ещё об одной войне рассказал писатель в пьесе R.U.R., где роботы побеждают людей. С тех пор слово "робот" вошло во все языки мира.https://t.co/meu4iG018n pic.twitter.com/5F6qr4bsiX — PelicanSpb (@Avgust01) January 9, 2019

.

.

.