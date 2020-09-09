Наиболее активно криптовалюты используют украинцы и россияне

Украинцы и россияне являются наиболее активными пользователями криптовалют в мире. Об этом со ссылкой на отчет аналитической компании Chainalysis пишет Forklog. Украина в «Глобальном индексе принятия криптовалюты» занимает первое место, Россия — второе, далее идут Венесуэла, Китай, Кения, США, ЮАР, Нигерия, Колумбия, а замыкает десятку лидеров Вьетнам.

Украинцы и россияне являются наиболее активными пользователями криптовалют в мире, по данным аналитической компании @chainalysis.https://t.co/nXHDgTq6GY — ForkLog (@ForkLog) September 8, 2020

В своем глобальном исследовании специалисты акцентировали внимание на массовом принятии цифровых активов обычными пользователями. Методология исследования учитывает численность населения и экономические показатели страны и включает: стоимость пересылаемых цифровых активов на душу населения, остатки монет на онлайн-счетах, объем розничных и p2p-транзакций на сумму менее $10 000, рассчитанный по паритету покупательной способности.

Анализ первой десятки стран показал наличие ажиотажа вокруг криптовалюты как средства вложения, хранения ценностей и обмена. Особая активность этого сектора наблюдается в развивающихся странах. Например, жители Венесуэлы используют криптовалюту для сохранения сбережений в условиях экономической нестабильности.

Список «победителей» может показаться удивительным, но только на первый взгляд, — сказала Ким Грауэр, руководитель отдела исследований Chainalysis. Например, в России есть опыт использования сервисов электронных платежей, пояснила Грауэр. Люди привыкли к цифровым платежам, поэтому переход на криптовалюту может быть более плавным.

Украина, со своей стороны, имеет «действительно технологично-подкованное население», добавила она, и в обеих странах также «действительно трудолюбивая среда для стартапов». В Восточной Европе также больше киберпреступлений, чем в других регионах, что может увеличить загруженность криптовалютного рынка.

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