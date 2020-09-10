Приложения для борьбы с Covid-19 — между конфиденциальностью и эффективностью

Пандемия нового коронавируса продолжается уже который месяц, и государства по всему миру стремятся создать приложения для отслеживания контактов. Они сталкиваются со следующей дилеммой: как разработать эффективную программу, не нарушая конфиденциальность данных тех, кто её использует. «Многие люди не доверяют этим приложениям, — говорит исследователь из немецкого университета Мангейма Аннелис Блом, который изучал готовность людей устанавливать такие технологии. — Они боятся, что их как-нибудь выследят».

Трудность заключается в том, чтобы идентифицировать людей, которые были рядом с заражёнными, не отслеживая их точное местонахождение в каждый момент времени. Из примерно 40 стран с такими приложениями более трети из них — сомнительные демократии, использующие технологию отслеживания местоположения, которая ставит конфиденциальность под угрозу.

Другие страны, такие как Германия, где конфиденциальность является национальной навязчивой идеей, в меньшей степени идут на это. Решение, которое придумали в странах, ориентированных на конфиденциальность, — это децентрализованный подход с использованием Bluetooth. Как признают исследователи, он неидеален, но является лучшим из того, что есть.

Через Bluetooth каждый телефон обменивается кодами с другими устройствами, к которым он приближается. Информация хранится только на телефоне пользователя и только в течение примерно двух недель. Тем временем людей, у которых положительный результат теста на коронавирус, просят зарегистрироваться в приложении, отправляющем сообщение в общую систему. Периодически каждое устройство проверяет, не пришли ли из этой системы коды с телефонов заражённых людей, и сопоставляет их с кодами устройств поблизости, полученными ранее. Если это так, телефон предупреждает пользователя, не раскрывая, когда и где произошел контакт.

До сих пор эта технология использовалась не так много. Исследование Оксфордского университета показало, что пандемию может установить установка приложения примерно 60% населения, хотя меньшие цифры тоже способны уменьшить число заражений и смертей. В Катаре по требованию правительства государственное приложение установило более 90% населения. Далее с 41% идет Сингапур, заставляющий использовать приложение трудовых мигрантов.

В странах с более высоким социальным требованием неприкосновенности частной жизни эти цифры, как правило, ниже. В Ирландии и Швейцарии приложение скачала примерно четверть населения. В Германии — пятая часть, в Италии — менее одной десятой. Франция отличается от западноевропейских соседей хранением данных на центральном сервере — только 4% французов скачали приложение.

Существует много споров об эффективности таких сервисов. В Швейцарии, по данным органов здравоохранения, 17% населения ежедневно использует приложение. 12% случаев Covid-19 были зарегистрированы через эту программу, что означает, что контакты этих людей можно было отследить. В австралийском штате Новый Южный Уэльс приложение обнаружило более 50 случаев, включая 14, которые не были бы зафиксированы «вручную». В Германии, наоборот, жёсткие правила конфиденциальности не позволяют сказать, сколько заражений приложение помогло найти.

По меньшей мере две страны отказались от своих программ из-за проблем с конфиденциальностью. Исландия и Норвегия хранили данные на центральных серверах и использовали отслеживание местоположения — защитники конфиденциальности в этих странах возмутились. «Мы посчитали это большим вторжением в личную жизнь и не увидели официальных документов, почему это было необходимо», — говорит Сюзанна Ли, адвокат Норвежского агентства по защите данных.

Профессор компьютерных наук в Тринити-колледже в Дублине Дуглас Лейт говорит, что в приложениях Bluetooth есть очень важный недостаток: местоположение телефона (в кармане или сумке) может влиять на сигналы. А в поезде или автобусе, волны могут отскакивать от стен, делая систему ещё менее надёжной. «Все приложения, работающие на Bluetooth, имеют одинаковые проблемы», — говорит Лейт.

Исследователь Кармела Тронкосо, которая работала над программой SwissCovid, признаёт, что Bluetooth неидеален. Но она считает, что подобные приложения всё еще полезны, потому что могут анонимно предупреждать людей о том, что они были рядом с заражённым, скажем, на вокзале или в торговом центре. Отслеживание личных контактов этого показать не может. И даже в случае с легко идентифицируемыми контактами приложение, скорее всего, будет работать быстрее. «Мы провели много тестов и не думаем, что ошибка имеет большое значение для общей цели спасения жизней», — говорит Тронкосо.

Исследователи говорят, что использование приложений должно быть только частью стратегии борьбы с вирусом. Маски, социальное дистанцирование, карантин и отслеживание контактов на основе интервью не менее важны. Использование приложения «довольно хорошо в данный момент», считает Марк Зиссманн, компьютерный учёный из Массачусетского технологического института, изучающий приложения для коронавируса. «Но мы должны помнить, что это только одна часть пазла борьбы с пандемией», — заключил он.

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