Центр «Досье»: с IP-адресов ФСО происходило скачивание и раздача детского порно

С IP-адресов Федеральной службы охраны России скачали и раздали несколько десятков гигабайтов детской порнографии. Об этом говорится в журналистском расследовании «Снаружки Центра „Досье“», которые изучили историю скачиваний торрентов из сетей ряда государственных структур.

Отмечается, что получить данные удалось благодаря протоколу DHT (Distributed Hash Table). С помощью протокола участники расследования выяснили, что сотрудники ФСО активно скачивают пиратский контент. Среди загрузок, осуществленных из сети ФСО, помимо детской порнографии, числятся детские мультфильмы, фильмы, сериалы, игры и аудиокниги. В расследовании говорится:

«Информация об одном из торрентов списка с китайским именем 欧幼, полученная с помощью сервиса BTDigg, показывает, что внутри содержатся сотни видеороликов с детской порнографией <…> Судя по названиям, сотрудники ФСО скачали несколько гигабайтов порнографических видеоматериалов с участием подростков, а также четырех- и пятилетних детей».

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«Исходя из этических соображений, «Снаружка» не стала скачивать файлы и выяснять, действительно ли действия ФСО подпадают под состав преступления. Тем не менее есть все основания для того, чтобы такую проверку провели правоохранительные органы», — заявляют авторы исследования.

Как удалось выяснить «Снаружке», в августе в течение как минимум трех дней IP-адрес ФСО активно распространял детскую порнографию. Напомним, что согласно п. «г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ, распространение, публичная демонстрация или рекламирование материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних с использованием средств массовой информации, в том числе информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), «наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового».

«Мы надеемся, что её [статью] прочитают в правоохранительных органах – потому что случившееся заслуживает самого тщательного расследования», — заявляет «Снаружка» в своём Telegram, обещая также и дальше следить за тем, что загружают с помощью пиратских ресурсов российские госслужащие.

Кроме этого, авторы исследования обещают в скором времени запустить сервис, с помощью которого любой желающий сможет проверить, что качают чиновники.

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