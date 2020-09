Бывший глава АНБ вошел в совет директоров Amazon

Бывший глава Агентства национальной безопасности США (2005-2014) и первый глава киберкомандования США (2010-2014) Кейт Александер вошел в совет директоров Amazon. Это случилось через неделю, после того как Пентагон предоставил контракт на облачные вычисления Microsoft.

Как член совета директоров Александер повысит взаимодействие Amazon с оборонной сферой, что особенно важно для компании в последние годы. Компания была ведущим претендентом на недавний контракт с Пентагоном на облачные вычисления стоимостью 10 млрд долл., но в конечном итоге она проиграла Microsoft. Сейчас Amazon судится с правительством, утверждая, что заявления президента Дональда Трампа о генеральном директоре Amazon Джеффа Безоса повлияли на процесс торгов. Трамп заподозрил, что компания Джеффа Безоса платит недостаточно налогов и вытесняет с рынка других игроков.

Кейт Александер попал в центр внимания общественности после того, как секретные документы, опубликованные Эдвардом Сноуденом, засвидетельствовали широко распространённую слежку АНБ за американцами и гражданами других государств. Он раскритиковал тогда Сноудена и освещение документов в прессе. Тем не менее утечки в конечном итоге определили конец его карьеры в разведке.

🚨🚨 It turns out "Hey Alexa" is short for "Hey Keith Alexander." Yes, the Keith Alexander personally responsible for the unlawful mass surveillance programs that caused a global scandal. And Amazon Web Services (AWS) host ~6% of all websites. 🚨🚨https://t.co/6hkzsHjxh9

— Edward Snowden (@Snowden) September 9, 2020