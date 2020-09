Пентагон: Китай распространяет технологии цифровой слежки авторитарным режимам

В ближайшие десять лет Китай намерен занять лидирующую позицию в сфере технологий искусственного интеллекта (ИИ), что позволит стране создавать дешевый автономный транспорт и системы для противостояния США, считает министр обороны США Марк Эспер (Mark T. Esper).

В Пентагоне также прогнозируют, что в ближайшем будущем КНР начнет поставлять технологии цифровой слежки за гражданами правительствам стран с авторитарным режимом, к которым глава Пентагона относит и Россию. По его словам, это откроет в мире «новую эру цифрового авторитаризма»:

To see how the Chinese Communist Party would use AI on a global scale, look no further than how it uses this capability to surveil its own people. No text message, internet search, purchase, or personal activity is free from Beijing’s tightening grip. https://t.co/8WPkZi3EcL

— Dr. Mark T. Esper (@EsperDoD) September 10, 2020