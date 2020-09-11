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11.09.2020

Пентагон: Китай распространяет технологии цифровой слежки авторитарным режимам

По данным Минобороны США, инструменты слежки, основанные на технологиях искусственного интеллекта и системах распознавания лиц, достанутся дружественным Пекину «авторитарным режимам», к которым руководство ведомства относит и Россию

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В ближайшие десять лет Китай намерен занять лидирующую позицию в сфере технологий искусственного интеллекта (ИИ), что позволит стране создавать дешевый автономный транспорт и системы для противостояния США, считает министр обороны США Марк Эспер (Mark T. Esper).

В Пентагоне также прогнозируют, что в ближайшем будущем КНР начнет поставлять технологии цифровой слежки за гражданами правительствам стран с авторитарным режимом, к которым глава Пентагона относит и Россию. По его словам, это откроет в мире «новую эру цифрового авторитаризма»:

«Чтобы развеять все сомнения о том, как Компартия КНР будет [применять] ИИ в своих интересах за рубежом, достаточно посмотреть, что она делает у себя дома. Пекин строит полицейское государство XXI века c беспрецедентным контролем над собственным народом. Сотни миллионов камер, размещенных по всей стране и миллиарды точек сбора данных, которые генерирует интернет вещей, вскоре позволят компартии Китая идентифицировать любого в публичном пространстве и цензурировать инакомыслие в реальном времени».

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«По мере того как Китай развивает эти технологии, мы в полной мере ожидаем, что он будет продавать эти технологии за границу, давая возможность другим авторитарным правительствам начать новую эру цифрового авторитаризма», — добавил Эспер.

Отношения между Китаем и США ухудшились в последние годы из-за споров относительно торговых пошлин. К новому обострению привели высказанные президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом обвинения в адрес Пекина в запоздалой и недостаточной реакции на изначальную вспышку коронавируса в Ухане.

Систему видеораспознавания Министерство общественной безопасности КНР начало внедрять в 2015 году и через два года, как ожидается, она будет включать около 600 миллионов камер, способных идентифицировать человека не только по лицу, но также по походке. Кроме того, в трех десятках крупных городов испытывают пилотные варианты так называемой Системы социального кредита SCS.

В скором времени в Китае будет невозможно получить образование, купить собственность или арендовать жилье, устроиться на работу и даже войти в интернет без пожизненного электронного идентификатора, который будет содержать информацию о благонадежности человека.

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