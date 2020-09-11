Пентагон: Китай распространяет технологии цифровой слежки авторитарным режимам

В ближайшие десять лет Китай намерен занять лидирующую позицию в сфере технологий искусственного интеллекта (ИИ), что позволит стране создавать дешевый автономный транспорт и системы для противостояния США, считает министр обороны США Марк Эспер (Mark T. Esper).

В Пентагоне также прогнозируют, что в ближайшем будущем КНР начнет поставлять технологии цифровой слежки за гражданами правительствам стран с авторитарным режимом, к которым глава Пентагона относит и Россию. По его словам, это откроет в мире «новую эру цифрового авторитаризма»:

«Чтобы развеять все сомнения о том, как Компартия КНР будет [применять] ИИ в своих интересах за рубежом, достаточно посмотреть, что она делает у себя дома. Пекин строит полицейское государство XXI века c беспрецедентным контролем над собственным народом. Сотни миллионов камер, размещенных по всей стране и миллиарды точек сбора данных, которые генерирует интернет вещей, вскоре позволят компартии Китая идентифицировать любого в публичном пространстве и цензурировать инакомыслие в реальном времени».

To see how the Chinese Communist Party would use AI on a global scale, look no further than how it uses this capability to surveil its own people. No text message, internet search, purchase, or personal activity is free from Beijing’s tightening grip. https://t.co/8WPkZi3EcL — Dr. Mark T. Esper (@EsperDoD) September 10, 2020

.

«По мере того как Китай развивает эти технологии, мы в полной мере ожидаем, что он будет продавать эти технологии за границу, давая возможность другим авторитарным правительствам начать новую эру цифрового авторитаризма», — добавил Эспер.

Отношения между Китаем и США ухудшились в последние годы из-за споров относительно торговых пошлин. К новому обострению привели высказанные президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом обвинения в адрес Пекина в запоздалой и недостаточной реакции на изначальную вспышку коронавируса в Ухане.

Систему видеораспознавания Министерство общественной безопасности КНР начало внедрять в 2015 году и через два года, как ожидается, она будет включать около 600 миллионов камер, способных идентифицировать человека не только по лицу, но также по походке. Кроме того, в трех десятках крупных городов испытывают пилотные варианты так называемой Системы социального кредита SCS.

В скором времени в Китае будет невозможно получить образование, купить собственность или арендовать жилье, устроиться на работу и даже войти в интернет без пожизненного электронного идентификатора, который будет содержать информацию о благонадежности человека.

.



.

.