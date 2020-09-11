Иностранцев обяжут получать электронный ID и сдавать отпечатки пальцев

МВД на слушаниях в Общественной палате предложило обязать мигрантов сдавать отпечатки пальцев и получать ID-карты с личными данными. Об этом сообщает «Ъ». Нововведения, касающиеся как мигрантов из безвизовых стран, так и высококвалифицированных работников, войдут в новую редакцию закона о правовом положении иностранцев в РФ, концепция которого представлена МВД.

В ведомстве хотят отказаться от бумажных миграционных карт в пользу электронных, а также дать иностранцам возможность изменять цель въезда в страну «на ходу» и пользоваться порталом госуслуг для получения необходимых разрешений.

На этих ID-картах будут указаны ФИО, год и место рождения, QR-код, номер карты, а также помещена голографическая фотография владельца. На встроенный в карту чип запишут информацию о водительских правах, патентах на работу, СНИЛС и ИНН.

Начальник главного управления МВД РФ по вопросам миграции Валентина Казакова, которая рассказала об этой новации, признала, что о необходимости дактилоскопировать всех приезжих в МВД «говорят не первый год».

Действительно, попытки ввести обязательное дактилоскопирование приезжих предпринимаются с 2014 года. Но реализация идеи требует поставок дактилоскопического оборудования в пункты пограничного контроля, поэтому в ведомстве решили обязать иностранцев сдавать отпечатки пальцев самостоятельно. Предполагаются ли санкции за нарушение этой нормы, в МВД не сообщили.

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