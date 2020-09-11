Facebook идёт в суд из-за запрета передавать данные из ЕС в США

Facebook подала судебный иск против Ирландской комиссии по защите данных, сообщает Reuters. Компания призвала регулятора соразмерно подходить к вопросу передачи данных из ЕС в США, пока по нему не будет достигнуто устойчивое долгосрочное решение.

В конце августа Ирландская комиссия по защите данных направила Facebook требование прекратить передачу данных европейских пользователей в США. Это первый случай, когда регулятор из ЕС потребовал от крупной технологической компании выполнить принятое в июле решение Европейского суда ЕС.

В 2019 году Европейский суд в Люксембурге году начал рассматривать жалобу австрийца Макса Шремса против передачи персональных данных Facebook спецслужбам США, которые якобы прибегают к массовой слежке за пользователями. Перед этим Шремс пожаловался в Комиссию по защите персональных данных Ирландии и потребовал прекратить оборот информации между ирландским и американским офисами компании Facebook. Регулятор, решив, не обладает нужными полномочиями, обратился с этим запросом в Высокий суд Ирландии, а тот — в суд ЕС. Последний позднее приостановил действие соглашения между ЕС и США о передаче данных пользователей.

Дело может стать прецедентом для американских технологических корпораций, заставив их теперь либо выделять данные граждан ЕС из всех остальных и хранить их отдельно, либо ограничивать свои операции в ЕС, говорят аналитики. Вслед за Facebook такие требования могут быть направлены и другим технологическим компаниям.

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