Данные миллионов граждан Австралии, Великобритании и США попали в руки китайской разведки

Китайский оппозиционный активист прислал разведывательному альянсу «Пять глаз» базу с данными 2,4 миллиона граждан США, Великобритании, Австралии, Канады, Индии и Японии, которую собрала связанная с китайской разведкой компания Zhenhua Data. По словам аналитиков, большинство данных собрано из открытых источников, таких как профили в социальных сетях, куда входят дата рождения, семейное положение, фотографии, список родственников, аккаунты в соцсетях, образование, профессиональные достижения и список правонарушений. Однако там присутствуют и сугубо конфиденциальные данные, например, банковские записи и заявления о приёме на работу.

Full extent of personal data gathering by Chinese state linked firms revealed, with individuals in global political, economic and academic circles targeted.

Featuring comment from #IPAC advisor @Anne_MarieBrady https://t.co/X9cB2Fnzye

— Inter-Parliamentary Alliance on China (@ipacglobal) September 14, 2020