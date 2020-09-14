Данные миллионов граждан Австралии, Великобритании и США попали в руки китайской разведки

Китайский оппозиционный активист прислал разведывательному альянсу «Пять глаз» базу с данными 2,4 миллиона граждан США, Великобритании, Австралии, Канады, Индии и Японии, которую собрала связанная с китайской разведкой компания Zhenhua Data. По словам аналитиков, большинство данных собрано из открытых источников, таких как профили в социальных сетях, куда входят дата рождения, семейное положение, фотографии, список родственников, аккаунты в соцсетях, образование, профессиональные достижения и список правонарушений. Однако там присутствуют и сугубо конфиденциальные данные, например, банковские записи и заявления о приёме на работу.

Full extent of personal data gathering by Chinese state linked firms revealed, with individuals in global political, economic and academic circles targeted. Featuring comment from #IPAC advisor @Anne_MarieBrady https://t.co/X9cB2Fnzye — Inter-Parliamentary Alliance on China (@ipacglobal) September 14, 2020

Среди людей, на которых китайская компания собрала данные, — высокопоставленные политики, члены королевской семьи и командующие армиями. Internet 2.0, консалтинговая компания по кибербезопасности, базирующаяся в Канберре и клиентами которой являются правительства США и Австралии, заявила, что смогла восстановить записи примерно 250 000 человек из утекшего набора данных, в том числе около 52 000 американцев, 35 000 австралийцев и почти 10 000 британцев. В числе тех, чьи данные обнаружены в базе, автралийский премьер-министр Скотт Моррисон. Предполагается, что часть информации Zhenhua Data нашла в даркнете.

Аналитик американской разведки в разговоре с ABC назвал эту базу «Cambridge Analytica на стероидах». Источники The Age в британской разведке посчитали «пугающим» масштаб такой утечки. Американский учёный и эксперт по кибербезопасности Кристофер Болдинг заявил, что утечка похожа на «открытие Святого Грааля»:

«Мир находится только на начальном этапе понимания того, сколько Китай инвестирует в разведку».

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На удалённом сайте Zhenhua Data утверждалось, что компания предоставляла услуги для «военной, охранной и иностранной пропаганды», а свою миссию она описывала как влияние на «великое омоложение китайской нации».

Когда Guardian обратилась к Zhenhua за комментарием, там ответили: «Сообщения об инциденте не соответствуют действительности».

«Все наши данные являются общедоступными в Интернете. Мы их не собираем. Это просто интеграция данных. Наша бизнес-модель и партнеры — наша коммерческая тайна. Нет никакой базы данных о двух миллионах человек», — сказала представительница компании по фамилии Сун, также назвавшаяся главой Zhenhua Data.

«Мы частная компания, — сказала она, отрицая какие-либо связи с китайским правительством или военными. — Наши клиенты — исследовательские организации и бизнес-группы».

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