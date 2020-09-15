Критическую информационную инфраструктуру защитят импортозамещённым «железом» и ПО

Подписан приказ ФСТЭК о внесении изменений в Требования по обеспечению безопасности значимых объектов КИИ РФ. Данные изменения направлены на использование в КИИ РФ преимущественно отечественного программного обеспечения и оборудования в целях обеспечения её технологической независимости и безопасности, а также создания условий для продвижения российской продукции.

Приказ уточняет условия выбора программного обеспечения и оборудования, используемого в составе значимых объектов критической информационной инфраструктуры, а также порядок его принятия ‎к эксплуатации на таких объектах. Документ был разработан во исполнение поручений Президента РФ Владимира Путина по итогам специальной программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» 20 июня 2019 года.

Во время «прямой линии» Путин сказал, что власти должны обеспечить рынок для российских программистов в чувствительных отраслях для безопасности и суверенитета, а также заявил, что в целях импортозамещения российские корпорации нужно «заставить» закупать именно отечественные [программные] продукты.

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