Штрафы за нарушения со стороны цифровых монополий могут существенно увеличить

ФАС подготовила проект поправок в КоАП и другие нормативные документы, связанных с регулированием цифровых монополий, пишет РБК со ссылкой на документ. Его подлинность изданию подтвердили два участника рынка. Антимонопольная служба предложила удваивать штраф в отношении компании, которая получила её предписание об устранении нарушений, но не исполнила его. Речь идёт, например, о требовании предоставить равный доступ к товарам и услугам, восстановить конкуренцию.

При этом сумма нового штрафа не может быть меньше 100 тысяч рублей и больше одной пятидесятой от выручки компании-нарушителя за год, предшествующий нарушению.

Сейчас максимальный размер штрафа за нарушения, связанные с предписаниями ФАС, составляет 500 тысяч рублей. Но, как говорится в пояснительной записке к документу, их действующий размер не обеспечивает исполнения предписаний.

Еще одна мера, которая должна заставить нарушителей выполнять предписания, заключается в том, что ФАС просит дать ей право через суд разрешать использовать на территории России объекты охраны промышленной собственности (защищенные патентами изобретения, полезные модели и промышленные образцы), если владельцы прав не выполнили антимонопольные требования.

Второй механизм — также через суд запрещать нарушителям продавать на территории страны товары, произведенные с использованием объектов охраны промышленной собственности.

Депутат фракции «Единая Россия» Антон Горелкин считает, что «штрафы за монополизм должны быть больше, а манипуляции патентными правами опасны»:

«Сейчас штрафы ФАС за нарушение антимонопольного законодательства таковы, что даже если их утроить — получится сумма в сколько-то миллионов рублей. А речь о монополизации рынка — на что способны только компании, ворочающие, как минимум, десятками миллиардов рублей. А то и долларов. Антимонопольные штрафы, на мой взгляд, должны быть такими, чтобы топ-менеджеров монополистов от одного только взгляда на цифру в холодный пот бросало. Иначе им эти наказания — что семечки. Не должно быть ситуации, когда заплатить штраф — дешевле, чем менять методы работы».

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ФАС представила первый вариант Пятого антимонопольного пакета еще в марте 2018 года, в августе того же года появилась уточненная версия, но ее не поддержало Минэкономразвития. Текущую версию пакета ФАС отправила на согласование в профильные ведомства и нескольким профильным ассоциациям.

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