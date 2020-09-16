Мы провели Demhack!

12 и 13 сентября «РосКомСвобода» и «Теплица социальных технологий» провели в Москве хакатон Demhack. Мероприятие объединило активистов, программистов, дизайнеров, менеджеров, разработчиков из Москвы, Московской, Ленинградской, Иркутской, Калужской, Ростовской, Астраханской, Калининградской областей, Ханты-Мансийского Автономного округа и даже Швейцарии и Чехии (онлайн). Все они собрались для совместного поиска идей и разработки ИТ-решений для реализации цифрового гражданства. Проекты были представлены в области защиты персональных данных, свободы слова и борьбы с фейковыми новостями, информирования и помощи маломобильным гражданам, а также в области других цифровых инициатив.

За два дня более 60 человек, – кстати, почти треть из которых (спасибо технологиям) приняли участие онлайн, – подготовили 16 проектов, отвечающих ценностям цифрового гражданства. Цифровое гражданство – взаимоотношения, которые осуществляются как между гражданами и государством, так и непосредственно между гражданами с помощью электронных платформ, сервисов, устройств и ресурсов. В условиях, когда большая часть процессов и коммуникаций постепенно переходит в онлайн-среду, а потребности и запросы, права и интересы удовлетворяются и защищаются в Сети, реализация принципов цифрового гражданства получает особую актуальность.

Все 16 команд защищались отлично, показывали классные презентации и демонстрировали работу своих проектов. При этом одна из команд состояла всего из одного человека!

Жюри было довольно требовательно и строго, но выбрало лучших. Шесть команд прошли в Буткемп (финал) хакатона. Там они получат от «РосКомСвободы» экспертную поддержку на новом этапе развития проекта, по новым задачам, проработанными с менторами и обозначенными судьями, и поборются за главный приз.

Финалистами стали следующие проекты, которые показали наилучший результат работы на хакатоне и соответствие ценностям цифрового гражданства:

Orange – ПО для безопасного виртуального хранения данных.

VPN123 – VPN-клиент с открытым исходным кодом с выборочным проксированием.

Common Data – веб-приложение, где пользователь сможет безопасно делиться данными с исследовательскими проектами.

Detector – решение для выявления фейковой информации в высказываниях политиков и других публичных личностей.

Crypto Car – приложение, которое исключает подделку данных об автомобилях и делает их общедоступными.

Stop 282 – решение для определения потенциальных рисков возбуждения дел за публикации в интернете.

Команде Orange ещё отдельно свой приз вручила «Теплица социальных технологий» – прямо на хакатоне.

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Поздравляем финалистов и всех участников! Кто не прошел в этот раз – у вас всё впереди! Надеемся, что опыт был позитивным и ценным! И следите за другими нашими событиями.

Благодарим менторов за помощь командам! Многие участники отметили, какой полезной для них оказалась экспертиза в разных областях: технической, юридической, маркетинговой.

Менторы хакатона: Артём Козлюк, Станислав Шакиров («Роскомсвобода»), Владимир Ожерельев (Центр цифровых прав), Алексей Есев, Максим Кравцов («Теплица социальных технологий»), Михаил Ивановский (специалист по IT-безопасности), Андрей Черватюк (UX/UI-дизайнер), Илья Розовский (Fancy Interactive), Мария Воробьёва (Easybrain), Арнольд Хачатуров («Новая газета»), Денис Крючков («Хабр»), Александр Антипов (SecurityLab.ru), Александр Горник (Mindbox), Паулина Смыковская (ВШЭ), Николай Дмитрик (МГУ), Иван Михайлов (ADWIST).

Большое спасибо беспристрастной судейской коллегии, которой выпала нелегкая участь выбирать победителей. Это Иван Бегтин («Информационная культура»), Саркис Дарбинян («Роскомсвобода»), Алексей Сидоренко («Теплица социальных технологий»), Светлана Шауранова (Deflect.ca в странах СНГ), Татту Мамбеталиева (SecDev Foundation), Галина Арапова (Центр защиты прав СМИ).

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