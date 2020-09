В США предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве водителю беспилотного авто Uber

Прокуратура штата Аризона предъявила обвинение в убийстве по неосторожности «резервному водителю» беспилотного автомобиля Uber, которая в 2018 насмерть сбила женщину, двигавшуюся по улице на велосипеде. 46-летняя Рафаэла Васкес, сидевшая за рулём беспилотника, вину не признала.

Arizona prosecutors have charged an Uber backup driver with negligent homicide in the first autonomous vehicle fatality. Rafaela Vasquez has pleaded not guilty in the 2018 crash in Tempe that killed 49-year-old Elaine Herzberg. https://t.co/wSmAN4tvOn

— The Associated Press (@AP) September 15, 2020