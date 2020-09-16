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16.09.2020

В США предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве водителю беспилотного авто Uber

Инцидент произошёл в 2018 году, и согласно отчёту полиции, аварии можно было бы избежать, если бы управлявшая беспилотным автомобилем Uber Рафаэла Васкес не отвлеклась от дороги на шоу «Голос», которое смотрела на смартфоне

Obvinenie pilotu Uber  

Прокуратура штата Аризона предъявила обвинение в убийстве по неосторожности «резервному водителю» беспилотного автомобиля Uber, которая в 2018 насмерть сбила женщину, двигавшуюся по улице на велосипеде. 46-летняя Рафаэла Васкес, сидевшая за рулём беспилотника, вину не признала.

Как следует из отчёта полиции, Васкес двигалась по дороге в ночное время, и аварии можно было бы избежать, но водитель отвлеклась, поскольку в этот момент смотрела на смартфоне шоу «Голос».

После того, как произошла первая официально зарегистрированная авария с беспилотником, пишет Reuters, это вызвало серьёзные опасения относительно безопасности технологии. В марте 2018 года Uber решил всё же приостановить тестирование беспилотников в США и Канаде. Аварии с участием таких автомобилей происходили и раньше. Например, в 2016 году погиб водитель Tesla, ехавшей в режиме автопилота.

В марте 2019 года прокуратура сообщила, что Uber не должен нести ответственность за аварию. Однако Национальный совет по безопасности на транспорте США настаивает, что и компания, и оператор ответственны за гибель велосипедистки. Суд над оператором Uber пройдёт в феврале 2021 года.

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