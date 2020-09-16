В США предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве водителю беспилотного авто Uber

Прокуратура штата Аризона предъявила обвинение в убийстве по неосторожности «резервному водителю» беспилотного автомобиля Uber, которая в 2018 насмерть сбила женщину, двигавшуюся по улице на велосипеде. 46-летняя Рафаэла Васкес, сидевшая за рулём беспилотника, вину не признала.

Arizona prosecutors have charged an Uber backup driver with negligent homicide in the first autonomous vehicle fatality. Rafaela Vasquez has pleaded not guilty in the 2018 crash in Tempe that killed 49-year-old Elaine Herzberg. https://t.co/wSmAN4tvOn — The Associated Press (@AP) September 15, 2020

Как следует из отчёта полиции, Васкес двигалась по дороге в ночное время, и аварии можно было бы избежать, но водитель отвлеклась, поскольку в этот момент смотрела на смартфоне шоу «Голос».

После того, как произошла первая официально зарегистрированная авария с беспилотником, пишет Reuters, это вызвало серьёзные опасения относительно безопасности технологии. В марте 2018 года Uber решил всё же приостановить тестирование беспилотников в США и Канаде. Аварии с участием таких автомобилей происходили и раньше. Например, в 2016 году погиб водитель Tesla, ехавшей в режиме автопилота.

В марте 2019 года прокуратура сообщила, что Uber не должен нести ответственность за аварию. Однако Национальный совет по безопасности на транспорте США настаивает, что и компания, и оператор ответственны за гибель велосипедистки. Суд над оператором Uber пройдёт в феврале 2021 года.

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