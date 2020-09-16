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16.09.2020

В Евросоюзе хотят регулировать криптовалюты наравне с другими финансовыми активами

По мнению Еврокомиссии, законопроект о европейских рынках криптоактивов (MiCA) обеспечит правовую определённость в отношении криптовалют, токенов-акций и стейблкоинов, и строится на тех же принципах, что и Директива Евросоюза «O рынках финансовых инструментов» (MiFID)

EU zakonoproekt o Kripte  

Еврокомиссия предложила установить правовую основу для криптовалют, security-токенов и стейблкоинов по аналогии с требованиями к традиционным финансовым инструментам. Об этом сообщает ForkLog со ссылкой на Законопроекте о рынках криптовалютных активов (MiCA), предварительная версия которого опубликована в Сети. Подлинность документа подтвердил немецкий политик и член Европарламента Свен Гиголд.

MiCA обеспечивает правовую определенность в отношении криптоактивов по тем же принципам, что и Директива Евросоюза «O рынках финансовых инструментов» (MiFID) — правовая база для рынков ценных бумаг, инвестиционных посредников и торговых площадок.

Законопроект дает широкое определение криптоактивам и базовый набор требований в соответствии с принципами FATF. За эмитентами токенов предлагается установить надзор, а поставщиков услуг обязать регистрироваться в качестве юридического лица.

Особое внимание уделено стейблкоинам. В законопроекте они делятся на два вида: с привязкой к активам или основанные на протоколе. Первый вариант регулируется жестче из-за опасений манипулирования финансовыми системами.

Еврокомиссия предлагает проводить оценку white paper стейблкоинов. Только после этого эмитенту разрешат распределить токены. С него также могут взимать комиссию на покрытие расходов регуляторов и запретить выплачивать проценты пользователям.

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