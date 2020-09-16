ВС РФ разрешил завести уголовное дело на экс-судью, подделавшую запросы на детализацию звонков

Верховный суд разрешил завести уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч.2 ст. 286 УК) против мировой судьи в отставке Татьяны Лисиной из города Оби Новосибирской области.

Согласно версии следователей, в 2013г. Лисина провела своё расследование кражи ее собаки после выставки. С этой целью она подготовила определения о детализации телефонных бесед нескольких граждан, подозреваемых в преступлении. Затем судья выдала полученные у операторов документы в «Объединение частных детективов». Организация не смогла найти собаку, однако через несколько лет в их офисе проходил обыск, в ходе которого полицейскими была обнаружена распечатка звонков.

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал от Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) разрешить возбуждение уголовного дела на Лисину. Сама она утверждала, что её проступок не принёс никому вреда, однако ВККС решила — действия экс-судьи нанесли урон авторитету судебной системы.

Бастрыкин хотел обвинить Лисину в превышении должностных полномочий и нарушении тайны телефонных разговоров, но ВККС частично удовлетворила представление главы СКР, возбудив дело о превышении должностных полномочий. Лисина после обжаловала это решение, но Верховный суд ей отказал.

Ранее Лисина сообщала, что ее пес в 2010 году стал чемпионом России среди собак своей породы. В 2013 Лисина отправила собаку на выставку в Казахстан. Пес выиграл конкурс, однако на обратном пути его тренер позвонила и сообщила Лисиной, что животное умерло. Сообщается, что судья не поверила в версию тренера по поводу смерти собаки и решила провести собственное расследование.

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