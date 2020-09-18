Mozilla поможет отследить «оскорбительный контент» в рекомендациях YouTube

Mozilla представила расширение для браузера RegretsReporter, которое поможет ей и её клиентам понять, как работают алгоритмы YouTube, пишет The Verge. Юзеры должны самостоятельно заявлять о том, что столкнулись с нежелательным контентом в рекомендациях (regrettable recommendations). Расширение будет отправлять в компанию информацию о том, как часто пользователь смотрит YouTube, но не упоминая, что именно он ищет, если только пользователь специально не укажет это.

Mozilla считает, что обращать внимание только на проблемы Facebook неправильно, надо уделять внимание и другим платформам. Компания предложила пользователям жаловаться на «оскорбительный контент» в YouTube, чтобы лучше понять его алгоритмыhttps://t.co/2Qyi0jdQqq — Стартапы и бизнес (@vcru) September 18, 2020

Mozilla надеется, что расширение сделает алгоритм рекомендаций YouTube более прозрачным и выявит, какой тип видео содержит расистский или насильственный контент. Компания обещает не идентифицировать пользователя и следить за сохранностью данных. Для этого собираемую информацию будут привязывать к случайно сгенерированным идентификаторам, а не к учётным записям на YouTube, и только Mozilla будет иметь доступ к необработанным данным.

Вице-президент Mozilla по продвижению и взаимодействию Эшли Бойд заявила, что «из-за дезинформации очень много внимания уделяется Facebook», но у других сервисов тоже есть проблемы. По её словам, в YouTube неоднократно обещали улучшить работу алгоритма, но пока, кажется, этого не сделали.

В YouTube заявили, что компания всегда была заинтересована в проведении исследований своей рекомендательной системы, однако предложенная Mozilla методология кажется «сомнительной», поскольку непонятно, как определить, какое видео «оскорбительно», а какое нет.

В августе российская соцсеть «ВКонтакте» рассказала о работе над искусственным интеллектом для автоматического распознавания материалов с хейтспичем — враждебными высказываниями. Определять самые разные категории оскорблений и угроз учится нейросеть. Однако пока модерацией занимаются сотрудники компании.

На сбор информации Mozilla планирует потратить шесть месяцев, после чего представит результаты пользователям и YouTube. В компании надеются, что видеохостинг учтёт будущие рекомендации.

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