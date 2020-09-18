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18.09.2020

Mozilla поможет отследить «оскорбительный контент» в рекомендациях YouTube

Компания предложила жаловаться на «оскорбительный контент» с помощью нового расширения для браузера, но в самом YouTube методологию определения оскорбительных видео назвали сомнительной

 

Mozilla представила расширение для браузера RegretsReporter, которое поможет ей и её клиентам понять, как работают алгоритмы YouTube, пишет The Verge. Юзеры должны самостоятельно заявлять о том, что столкнулись с нежелательным контентом в рекомендациях (regrettable recommendations). Расширение будет отправлять в компанию информацию о том, как часто пользователь смотрит YouTube, но не упоминая, что именно он ищет, если только пользователь специально не укажет это.

Mozilla надеется, что расширение сделает алгоритм рекомендаций YouTube более прозрачным и выявит, какой тип видео содержит расистский или насильственный контент. Компания обещает не идентифицировать пользователя и следить за сохранностью данных. Для этого собираемую информацию будут привязывать к случайно сгенерированным идентификаторам, а не к учётным записям на YouTube, и только Mozilla будет иметь доступ к необработанным данным.

Вице-президент Mozilla по продвижению и взаимодействию Эшли Бойд заявила, что «из-за дезинформации очень много внимания уделяется Facebook», но у других сервисов тоже есть проблемы. По её словам, в YouTube неоднократно обещали улучшить работу алгоритма, но пока, кажется, этого не сделали.

В YouTube заявили, что компания всегда была заинтересована в проведении исследований своей рекомендательной системы, однако предложенная Mozilla методология кажется «сомнительной», поскольку непонятно, как определить, какое видео «оскорбительно», а какое нет.

В августе российская соцсеть «ВКонтакте» рассказала о работе над искусственным интеллектом  для автоматического распознавания материалов с хейтспичем — враждебными высказываниями. Определять самые разные категории оскорблений и угроз учится нейросеть. Однако пока модерацией занимаются сотрудники компании.

На сбор информации Mozilla планирует потратить шесть месяцев, после чего представит результаты пользователям и YouTube. В компании надеются, что видеохостинг учтёт будущие рекомендации.

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