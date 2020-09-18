В США могут запретить загрузку TikTok и WeChat

Начиная с 20 сентября текущего года, TikTok и WeChat могут стать недоступны в AppStore, GooglePlay и других платформах в США. Источники Reuters заявили, что Министерство торговли планирует направить компаниям предписания об удалении этих китайских приложений со своих платформ. Однако за пределами США это предписание применяться не будет.

The U.S. Commerce Department said it will issue an order that will bar people in the United States from downloading… Опубликовано Reuters Пятница, 18 сентября 2020 г.

При этом отмечается, что власти США не будут заставлять американских пользователей TikTok и WeChat прекратить использование приложений, но не будет разрешать им устанавливать обновления.

Это объявление предшествовало ожидаемому заявлению президента Дональда Трампа о том, одобрит ли правительство сделку, чтобы Oracle приобрела миноритарный пакет акций TikTok и стала «надежным технологическим партнером» для компании в США.

Министр торговли США Уилбур Росс заявил изданию, что запрет скачивания TikTok и WeChat связан с борьбой со сбором Китаем персональных данных американских пользователей. «Мы предприняли значительные действия по борьбе со злонамеренным сбором Китаем персональных данных американских граждан, продвигая при этом наши национальные ценности и демократические нормы», ‒ сказал Росс.

Министерство торговли США позднее подтвердило планы заблокировать скачивание WeChat и TikTok в США.

Ранее Трамп высказал недовольство условиями сделки между Oracle и ByteDance, в рамках которой американская компания получила бы миноритарную долю в TikTok, а мажоритарная осталась бы у ByteDance. Затем The Wall Street Journal сообщила, что сделку о покупке крупных долей компании ведут Oracle и Walmart.

В объявлении Министерства торговли также указаны отдельные временные рамки, касающиеся TikTok, которые вступят в силу 12 ноября. Правила, которые начинаются с этой даты, включают положения, запрещающие компаниям США предоставлять интернет-хостинг и услуги для TikTok. Это может быть направлено на переговоры между TikTok и Oracle, которые будут предоставлять облачные сервисы для TikTok, если Трамп одобрит их, и могут дать TikTok и Oracle больше времени для заключения сделки, которая удовлетворит президента.

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