Америка сопротивляется блокировке TikTok и WeChat в магазинах приложений

В США, судя по всему, так просто избавиться от популярных китайских приложений WeChat и TikTok, как того желала администрация Президента Дональда Трампа, не получится.

Во-первых, мировой судья США Лорел Билер (Laurel Beeler) из Сан-Франциско заблокировала решение Министерства торговли США об удалении из магазинов приложений компаний Apple и Google принадлежащего китайской фирме Tencent приложения для обмена сообщениями WeChat. Согласно распоряжению американского ведомства, вышедшему 18 сентября текущего года, Apple и Google должны были убрать WeChat из магазинов приложений 20 сентября. При этом Министерство юстиции США призвало Билер не блокировать это решение.

Официальной причиной запрета приложений называлось то, что TikTok и WeChat собирают данные о пользователях и сотрудничают со спецслужбами Китая, поэтому их использование создает риски для нацбезопасности США.

В своем постановлении мировой судья США указала на то, что пользователи WeChat, подавшие иск, «предъявили серьёзные вопросы, касающиеся существа претензий, отталкиваясь от Первой поправки к Конституции США, и баланс вреда склоняется в пользу истцов».

Предварительный судебный запрет Лорел Билер также заблокировал приказ Министерства торговли США о запрете других транзакций с WeChat в Соединённых Штатах, который мог повлиять на удобство использования сайта текущими пользователями в США. Как отметила Билер, хотя правительство США выявило «серьёзные угрозы» национальной безопасности, существует «очень мало свидетельств того, что его эффективный запрет WeChat для всех пользователей США решает эти проблемы».

Во-вторых, сами американцы оказались не согласны с решением Министерства торговли, и на фоне новостей о блокировке стали активно скачивать оба приложения на свои смартфоны. Если TikTok всегда был популярен не только в США, но и по всему, миру, то WeChat оставался в Америке по скачиваниям в ряду аутсайдеров. Однако в течение последних пары дней он смог выбиться примерно из второй тысячи топ-приложений в сотню самых скачиваемых в США.

«Многие люди полагаются на WeChat как на основной способ связи с семьей и друзьями в Китае», — отмечает CNN. Напомним, большинство популярных приложений и соцсетей в КНР заблокированы, и вместо них гражданам Поднебесной предложены собственные программы, в числе которых и мессенджер WeChat. Поэтому блокировка его в США для многих выходцев из Китая была бы достаточно болезненной.

Несмотря на то, что непосредственно сами мессенджеры под запрет не попадают, и американские пользователи могут продолжать общаться через них или создавать привычный видеоконтент, всё же любые обновления или исправления ошибок для обеих программ в случае вступления в силу запрета Минторговли станут недоступны для граждан США.

В то же время, сами компании согласились пойти на определённые уступки властям США. Американские компании Oracle и Walmart станут владельцами 20% приложения TikTok, а Walmart приобретет 7,5% и станет коммерческим партнером приложения WeChat в области электронной торговли и электронных платежей. Президент Дональд Трамп одобрил сделку. Это значит, что приложения продолжат работать в США. Oracle будет хранить данные американских пользователей TikTok в своем облаке.

По данным источников CNN, китайская ByteDance сохранит мажоритарную долю в TikTok. Reuters отмечает, что сделка структурирована как партнерство, а не «изъятие компании». После того как сделка будет завершена, будет создана глобальная компания TikTok Global, которая, по всей видимости, будет зарегистрирована в Техасе. Она выйдет на IPO (публичное размещение своих акций) в течение 12 месяцев и на одной из американских бирж. В совместном заявлении Oracle и Walmart также говорится, что в будущем доля американских компаний в TikTok будет нарастать.

Новая компания, по словам Трампа, также сделает вклад размером в $5 млрд в образовательный фонд для американских детей и подростков.

Напомним, в России WeChat в мае 2017 года поначалу попал под блокировку за нежелание сотрудничать с Роскомнадзором, но уже менее, чем через неделю согласился на внесение в реестр по слежке, что накладывает на него обязательства собирать и хранить данные своих пользователей, предоставляя их российским силовикам по первому требованию. То же самое касается и содержания переписки, видео-, аудиофайлов, звонков и т.п.

.

.

.