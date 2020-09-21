Агрегаторы такси не довольны законопроектом о регулировании рынка перевозок

Крупнейшие российские агрегаторы такси выступили с совместными предложениями по законодательному регулированию рынка пассажирских перевозок. В частности, компании предлагают прописать в законе использование цифровых технологий и допуск до перевозок самозанятых водителей. Согласно протоколу встречи представителей агрегаторов такси («Везет», Gett, «Яндекс.Такси», «Ситимобил» и «Максим»), который имеется в распоряжении ТАСС, компании выработали общие подходы к регулированию рынка такси и подготовили замечания к законопроекту об отрасли, который сейчас находится на рассмотрении в Госдуме. Для этого компании совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) и «Деловой Россией» создали рабочую группу, члены который будут делегированы для участия в обсуждении законопроекта №481004-7 на уровне комитета Госдумы по транспорту и строительству.

Агрегаторы считают, что законопроект в нынешнем виде не учитывает цифровизацию рынка, а принятие жёстких ограничетельных мер по отношению к его участникам окажет негативное воздействие на отрасль. Среди таких мер сервисы называют возможность госрегулирования тарифов и квотирование количества разрешений в регионах.

У участников встречи есть несколько предложений:

Допустить к перевозкам самозанятых, у которых есть разрешение на перевозки пассажиров и багажа легковым такси. Разрешить таким россиянам самим оформлять разрешения на такси и приравнять их к ИП.

Использовать ПО для смартфона или автомобиля для фиксации параметров поездки, контроля состояния машины и водителя. Сервисы уже готовы разработать и протестировать такие системы по договорённости с отраслью.

Отказаться от введения ограничений на количество машин такси в регионах.

Не ограничивать рыночное ценообразование, а также не вводить любые механизмы регулирования тарифов на услуги такси.

Закрепить возможность использования цифровых технологий для контроля состояния водителя, машины, ведения путевых листов — например, электронные путевые листы, дистанционные медосмотры и так далее.

Также такси-сервисы назвали чрезмерным требование от агрегаторов получать разрешение для начала работы в каждом регионе. Принципы субсидиарной ответственности во взаимоотношениях перевозчиков и сервисов заказа такси и обеспечение доступности ОСГОПП и ОСАГО позволят обеспечить баланс интересов всех участников рынка, считают агрегаторы.

Законопроект о такси был принят в первом чтении в декабре 2018 года, однако дальнейшая работа над ним затянулась. В частности, споры возникли вокруг регулирования деятельности агрегаторов такси, а также по поводу необходимости установки в машинах тахографов и таксометров. С этим была связана критика со стороны Главного правового управления Администрации президента РФ, согласно одному из отрицательных отзывов, это возлагает на перевозчиков «значительные дополнительные расходы по их реализации».

Последнее заседание комитета по транспорту, на котором рассматривался закон о такси, состоялось в конце весенней сессии Госдумы, тогда не удалось прийти к окончательному решению вопроса о работе в такси самозанятых граждан.

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