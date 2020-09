«Open Source»-активист презентовал платформу для свободных мобильных устройств

Известный «аппаратный хакер» и энтузиаст опенсорса Эндрю Хуанг, удостоенный премии EFF Pioneer Award 2012, представил открытую платформу Precursor, предназначенную для создания концептов новых мобильных устройств. По аналогии с тем, как Raspberry Pi и Arduino позволяют создавать устройства для интернета-вещей, Precursor нацелен на предоставление возможности спроектировать и собрать своими руками различные мобильные устройства для решения своих задач.

The latest open hardware project from @bunniestudios is a mobile, open hardware device that's about the size of a smartphone, but which has a hardware keyboard, a B&W display, an FPGA, and a completely "inspectable and hackable" design.https://t.co/CPqZa2dI68

— Liliputing (@liliputingnews) September 19, 2020