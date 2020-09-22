В Петербурге потребовали от учителей выявлять в соцсетях школьников-«экстремистов»

Комитет по образованию правительства Санкт-Петербурга разослал по школам «Алгоритм действий классных руководителей и социальных педагогов по уведомлению правоохранительных органов при выявлении в сети Интернет и иных источников информации о причастности учащихся образовательных учреждений к неформальным молодёжным объединениям и течениям экстремистского толка». Об этом пишет «МБХ-медиа». Согласно инструкции, учителя должны будут выявлять среди учеников «экстремистов».

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В комитете рассказали, что документ не обязывает учителей проводить мониторинг, педагоги просто могут заметить подозрительное в силу специфики своей работы. В то же время преподавателей попросили обращать особое внимание на следующие вещи: на призывы к изменению конституционного строя и нарушению территориальной целостности государства, призывы к терактам и избиениям лиц определённых национальностей или вероисповеданий, оправдание нацизма и терроризма, предложения называть в честь Адольфа Гитлера улицы и города, распространение ложных сведений о деятельности СССР по время Второй мировой войны. Если преподаватель заметит что-то такое на странице учеников, он будет обязан сделать скриншот и составить служебную записку на имя директора школа, который затем должен обратиться в полицию или центр «Э».

22 сентября Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах до 500 тыс. руб. за публичные призывы к отчуждению территорий России, а в июле она в третьем чтении приняла закон о признании отчуждения территорий экстремизмом. Ранее Следственный комитет создал специальный штаб для архивных и поисковых работ, чтобы бороться с фальсификацией истории и реабилитацией нацизма.

«Алгоритм» разработан чиновниками Санкт-Петербурга совместно со специалистами из МВД и Центра «Э».

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