Законопроект о крупных штрафах за интернет-призывы к сепаратизму принят в I чтении

Госдума в первом чтении приняла поправки в законодательство, устанавливающие ответственность за публичные призывы к отчуждению части территории России. Изменения вносятся в Кодекс об административных правонарушениях, в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс РФ.

«Законопроекты (№989291-7 и №989303-7) направлены на реализацию в федеральном законодательстве новых норм Конституции, которые были поддержаны большинством наших граждан. В конце прошлой сессии ГД приняла закон о защите территориальной целостности, согласно которому действия, направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям приравниваются к экстремизму. Принятыми сегодня законопроектами предлагается усилить ответственность за подобные призывы или действия», — сказал Вячеслав Володин, подчеркнув также:

«Любые призывы отделить от России регион или его часть недопустимы и должны строго пресекаться. Если призыв к отчуждению территорий РФ прозвучал впервые, то ответственность будет административной, придётся заплатить существенный штраф. Если правонарушение повторится, то ответственность станет уже уголовной — до четырёх лет лишения свободы. В случае если вслед за призывами последуют действия, то наказание может составить до десяти лет тюрьмы. Это конкретные действенные меры по защите суверенитета и территориальной целостности нашей страны, необходимые в условиях вызовов, с которыми сегодня сталкивается Россия».

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Одним из законопроектов предлагается изменить условия привлечения к уголовной ответственности за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ, введя административную преюдицию. Первый такой призыв будет считаться административным правонарушением. Штрафы за него для граждан составят от 30 до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — от 60 до 100 тысяч, для юридических лиц — от 200 до 300 тысяч. В случае призывов через интернет или с помощью СМИ штрафы возрастают до диапазонов 70-100 тысяч, 100-200 тысяч и 300-500 тысяч рублей соответственно.

Размер штрафов в случае привлечения к уголовной ответственности будет повышен — вместо диапазона от 100 до 300 тысяч рублей он будет составлять от 200 до 400 тысяч рублей. Срок лишения свободы за призывы к нарушению территориальной целостности страны останется прежним — до четырёх лет.

Авторами законопроектов выступили депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Совфеда Андрей Клишас.

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