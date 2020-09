Вышел релиз Tor Browser 10

Tor Project в своём блоге сообщил о выходе «нового блестящего» браузера Tor Browser 10.0 (десктопная версия), который можно скачать как со страницы загрузки продукта, так и в дистрибутивном каталоге проекта.

OpenNET обращает внимание, что в новом браузере осуществлён переход на ESR-ветку Firefox 78, и он сосредоточен на обеспечении анонимности, безопасности и приватности — весь трафик перенаправляется только через сеть Tor.

Обратиться напрямую через штатное сетевое соединение текущей системы невозможно, что не позволяет отследить реальный IP пользователя (в случае взлома браузера, атакующие могут получить доступ к системным параметрам сети, поэтому для полного блокирования возможных утечек следует использовать такие продукты, как Whonix). Сборки Tor Browser подготовлены для Linux, Windows и macOS.

Подготовка новой версии для Android задерживается в связи с переходом на кодовую базу нового Firefox для Android, развиваемого в рамках проекта Fenix.

📱The Android version for Tor Browser 10 is under active development and we are supporting the current version until the new one is ready. We expect to release the new Tor Browser for Android based on Fenix in the following weeks. Stay tuned!

