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23.09.2020

Вышел релиз Tor Browser 10

Браузер сосредоточен на обеспечении анонимности, безопасности и приватности, весь трафик перенаправляется только через сеть Tor, сборки подготовлены для Linux, Windows и macOS

Tor Browser 10  

Tor Project в своём блоге сообщил о выходе «нового блестящего» браузера Tor Browser 10.0 (десктопная версия), который можно скачать как со страницы загрузки продукта, так и в дистрибутивном каталоге проекта.

OpenNET обращает внимание, что в новом браузере осуществлён переход на ESR-ветку Firefox 78, и он сосредоточен на обеспечении анонимности, безопасности и приватности — весь трафик перенаправляется только через сеть Tor.

Обратиться напрямую через штатное сетевое соединение текущей системы невозможно, что не позволяет отследить реальный IP пользователя (в случае взлома браузера, атакующие могут получить доступ к системным параметрам сети, поэтому для полного блокирования возможных утечек следует использовать такие продукты, как Whonix). Сборки Tor Browser подготовлены для Linux, Windows и macOS.

Подготовка новой версии для Android задерживается в связи с переходом на кодовую базу нового Firefox для Android, развиваемого в рамках проекта Fenix.

Новый браузер ориентирован на стабилизацию работы Tor Browser, основанного на расширенной поддержке Mozilla Firefox. «Tor Browser 10.0 — это первый стабильный релиз из серии 10.0, основанный на Firefox 78esr», — подчёркивает профильное интернет-издание Tweakers, а также напоминает, что данный браузер — это последняя серия браузеров Tor, поддерживающая CentOS 6. Начиная с серии 10.5, CentOS 6 не поддерживается.

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