Apple решает проблему ограничений для российских разработчиков

Американская компания Apple решает проблему с оплатой годовой подписки на программу Аррle Developer Program, с которой сталкиваются не только в России, но и по всему миру.

⚔️ Apple ответила на жалобу Антона Горелкина в ФАС из-за ограничения доступа российских разработчиков к App Store. Депутат получил содержательный комментарий с аргументацией своей позиции, а также дал свою оценку образовавшейся проблеме: https://t.co/hm4y3OJ8nH — Код Дурова (@durovcode) September 23, 2020

Об этом говорится в ответе компании на запрос члена комитета Госдумы по информполитике Антона Горелкина, следует из его Telegram-канала.

В начале сентября текущего года Горелкин попросил Федеральную антимонопольную службу (ФАС) проверить действия Apple в связи с жалобами о невозможности зарегистрировать аккаунт разработчика в App Store.

Горелкин попросил ФАС проверить Apple из-за проблем российских разработчиков с доступом в App Store Суть претензий состоит в том, что компания якобы не дает россиянам зарегистрировать «аккаунт разработчика» в App Store. Без этого шага создатели при…https://t.co/RpqrlDpA4n — Business FM (@Radio_BFM) September 7, 2020

В своей жалобе Горелкин утверждал, что для подтверждения личности магазин приложений запрашивает платёжный адрес у банков, которые выпускают привязанные к аккаунту карты. Однако предоставленный российскими банками формат данных не соответствует требованиям Apple.

Из-за этого разработчики якобы вынуждены покупать зарегистрированные в США и Китае готовые девелоперские аккаунты App Store, стоимость которых составляет $300–500.

«Что касается ваших вопросов о проблемах при обработке платежей, которые возникли у некоторых разработчиков при продлении участия в программе Аррle Developer Program, Apple осведомлена об этой глобальной ситуации и очень серьезно к ней относится. Она коснулась разработчиков не только в России, но и по всему миру, и мы прилагаем все усилия для ее решения», — сообщила компания в ответ на запрос депутат.

В Apple объяснили, что в октябре 2019 г. компания внесла изменения в процесс выявления мошенничества, чтобы злоумышленники не могли использовать определенные каналы оплаты для регистрации в программе. Для этого Apple внедрила дополнительные меры защиты, однако в результате некоторые законные покупки, совершаемые в рамках программы, стали отклоняться.

«В отношении этих легитимных, но отклоненных покупок, Apple отвечала разработчикам напрямую через свои форумы поддержки (Developer Support), предоставляя информацию для получения поддержки, и оказывала помощь верифицированным разработчикам при осуществлении покупок в приоритетном порядке», — подчеркнули в компании.

Как написал сам Горелкин, он отдельно связался с представителем Apple в России и договорился сотрудничать по всем возможным направлениям для решения этой проблемы. «Меня попросили собрать и лично передать им все жалобы российских разработчиков на проблему с рабочими аккаунтами Apple. Их направят пакетом специальному человеку, отвечающему за это направление работы в России, и он целенаправленно займется их разбором и решением», — заключил депутат.

Также Горелкин заявил, что то самое ирландское подразделение Apple не открыло в России своего представительства после регистрации на территории страны в качестве плательщика НДС. По его словам, это неправильно, несмотря на то, что действующее закондательство такая практика не нарушает. Депутат добавил, что выступает за принятие нормы, обязывающей иностранные технологические компании открывать в России полноценные представительства.

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