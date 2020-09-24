Минфин предлагает ввести уголовную ответственность за отказ декларировать криптовалюту

В Министерстве финансов РФ в скором времени состоится совещание, на котором обсудят новую версию законопроектов, подлежащих принятию в связи со вступлением в силу с 1 января 2021 года закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте…». К совещанию министерство разослало новую версию законопроектов. Речь идет о поправке в УК, УПК, КоАП, НК и закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на источники в двух ведомствах, а также на копию докумена Минфина.

Согласно предлагаемым поправкам, гражданин или организация, получившие за календарный год цифровой валюты более чем 100 000 руб., обязаны сообщать об этом налоговикам и подавать ежегодный отчет об операциях с такими активами и об их остатках. За нарушение этого пункта может грозить штраф в размере 30% от криптоактивов, но не менее 50 000 руб.

Отказ от декларирования криптокошелька, если через него прошло более 1 млн руб. в год, становится уголовно наказуемым деянием вплоть до трех лет лишения свободы. Также в качестве наказания могут применяться принудительные работы. Кроме того, признание использования криптовалюты при совершении преступлений может признаваться отягчающим обстоятельством.

В Минфине подчеркивают, что окончательных решений по регулированию цифровых валют до сих пор нет: мировая практика и рекомендации FATF предлагают два варианта — контролируемый оборот или полный запрет. За смягчение законопроекта могут выступить Минэкономразвития, Минюст и Минцифры.

В пояснительной записке к документу, копия которого есть также у РБК, предлагается признать цифровую валюту имуществом.

«Криптовалюта часто используется в целях уклонения от уплаты налогов, для легализации средств, добытых преступным путем, и финансирования противоправной деятельности», — утверждают в Минфине.

Предлагается ввести обязанность для обменников сообщать в налоговые органы о переводах денежных средств и криптовалюты по операциям с российскими пользователями. Их идентификация будет проводиться по платежным реквизитам банковских карт и по российскому IP-адресу.

Старший юрист налоговой практики Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) Дмитрий Кириллов подчеркнул, что в очередном пакете законопроектов законодатель модифицировал подход к регулированию цифровых финансовых активов. Из пакета были исключены «одиозные» поправки в закон «О ЦФА», делавшие бессмысленным существование криптовалют в российском правовом поле, однако появился ряд новых «неожиданных» идей, добавил эксперт.

В НК включили понятие «цифровые права», однако оно отличается от такового в первоисточнике — Гражданском кодексе. Из-за этого вероятность разночтений весьма высока, предупредил Кириллов. Самым важным он назвал добавление понятие «электронное средство перевода цифровой валюты (цифровых прав)». Под ним понимается средство и (или) способ, позволяющие удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода (передачи) цифровой валюты (цифровых прав) с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, а также иных технических устройств.

Формулировка, указанная в законопроекте, имеет ряд негативных последствий, считает юрист. Во-первых, в ней смешиваются понятия цифровой валюты и цифровых прав — согласно еще не вступившей в силу редакции закона о ЦФА, цифровая валюта цифровыми правами не является. Второе последствие намного опаснее — под эту формулировку подпадает любой компьютер или смартфон, на котором не просто установлено биржевое приложение или криптовалютный кошелек, а с которого пользователь может зайти (не заходит, а именно может — в норме говорится «позволяющие») на интернет-страницу биржи или кошелька. При этом остается открытым вопрос квалификации майнингового оборудования как таких электронных средств.

«Самое правильное, на мой взгляд, это от всего 25-страничного законопроекта в его нынешней редакции оставить две строки: криптовалюта для налоговых целей — имущество, НДС не облагается. Остальное, увы, требует существенной доработки», — заявил Кириллов.

Эксперт Moscow Digital School Ефим Казанцев добавил, что те, кто решит по каким-то причинам сохранить имеющуюся криптовалюту и сообщит о ней в налоговую, должен будет ответить на вопросы о ее происхождении и о том, уплачены ли с нее все налоги.

«Есть, конечно, вероятность, что эта чрезмерно жесткая инициатива Минфина не будет поддержана, но шансов на это немного. Скорее всего, в том или ином виде обязанность декларировать криптовалюту будет закреплена. А значит всем, кто не планирует рассказывать налоговой об источниках ее происхождения и причинах неуплаты налогов, стоит задуматься о конвертации цифровой валюты в нечто иное», — предупредил Казанцев.

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