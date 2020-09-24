Visa разрабатывает платёжную офлайн-систему на базе криптовалют

Visa рассматривает возможность создания платежной оффлайн-системы на базе цифровой валюты, заявил в интервью Forbes глава криптовалютного подразделения компании Кай Шеффилд. Он добавил, что исследования этого направления продолжаются, больше подробностей станет известно в течение ближайшего года.

В интервью этому же изданию старший вице-президент и глобальный глава по финтеху Visa Терри Анджелос сообщил, что в обозримом будущем они намерены включить больше криптовалютных компаний в свою платежную сеть в качестве полноправных членов.

A growing force in the crypto space, @Visa says more and more industry companies are expressing interest in partnerships. Via @paddybaker_ https://t.co/wLQOdgppsD — CoinDesk (@CoinDesk) September 24, 2020

По его словам, у них уже сейчас много клиентов из криптоиндустрии, и эта группа постоянно растёт. Есть те фирмы, которые в криптобизнес пришли со временем, а есть которые изначально занимаются криптовалютой. У Visa тесные отношения с рядом ведущих криптовалютных кошельков и бирж, которым компания помогает получить доступ к их всемирной сети из более чем 60 миллионов торговых точек.

Также, по словам Анджелоса, они хотели бы более детально изучить лежащие в основе цифровых валют технологии и определить новые варианты использования платёжных потоков, к которым цифровые валюты подойдут лучше всего.

В свою очередь, Шеффилд отметил, что для безопасной реализации этой функциональности специалистам Visa придется решить множество вызовов технического характера, рассказав также об участии Visa в работе над цифровыми валютами центральных банков:

«При запуске цифровой валюты центробанк столкнется с теми же задачами, что и частные компании при разработке токенизированных стейблкоинов».

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В планах Visa расширить число участников платежной сети за счет криптовалютных компаний. Сейчас членами сети являются около 25 компаний, в том числе Coinbase и Circle. Большинство клиентов Visa из криптовалютной отрасли специализируется на цифровых валютах центробанков (CBDC).

Напомним, в июле Visa заявила, что цифровые валюты обладают потенциалом для повышения ценности цифровых платежей и сообщила о готовности поддержать развитие этого пространства.

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