Visa разрабатывает платёжную офлайн-систему на базе криптовалют

Visa рассматривает возможность создания платежной оффлайн-системы на базе цифровой валюты, заявил в интервью Forbes глава криптовалютного подразделения компании Кай Шеффилд. Он добавил, что исследования этого направления продолжаются, больше подробностей станет известно в течение ближайшего года.

В интервью этому же изданию старший вице-президент и глобальный глава по финтеху Visa Терри Анджелос сообщил, что в обозримом будущем они намерены включить больше криптовалютных компаний в свою платежную сеть в качестве полноправных членов.

A growing force in the crypto space, @Visa says more and more industry companies are expressing interest in partnerships.

