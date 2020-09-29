Роскачество дало рекомендации по выбору мобильных браузеров

Центр цифровой экспертизы Роскачества провел исследование наиболее популярных мобильных браузеров для платформ iOS и Android. «Эти приложения, наряду с мессенджерами и соцсетями, являются основным средством взаимодействия пользователя мобильного телефона со Всемирной сетью. Поэтому их надежность, быстродействие и безопасность имеют критическую важность для качества жизни современного потребителя», — говорится в исследовании ведомства.

Эксперты протестировали 24 наиболее популярных мобильных браузера: 10 для iOS и 14 для Android, при этом не рассматривались решения, ориентированные исключительно на приватность и конфиденциальность, наподобие Tor. Выяснилось, что более 60% исследованных приложений передают собранные данные третьей стороне.

«Кто-то их старается продать, кто-то передает данные на обработку третьей стороне, но это по-прежнему означает только одно — ваши данные становятся доступны третьим лицам, при этом с вашего немого согласия — вы ставили галочку при скачивании приложения или при регистрации в нем», — поясняет генеральный директор Автономной некоммерческой организации по содействию развитию робототехники и инновационных технологий «ПравоРоботов» Никита Куликов.

При этом наивысшую оценку Роскачества с точки зрения информационной безопасности получили «Яндекс.Браузер», Brave и Opera на Android, а также Safari, «Яндекс.Браузер» и Opera Touch на iOS.

В целом браузеры оценивались по 146 критериям. В частности, специалисты Роскачества осуществляли интернет-поиск, скачивали файлы, переводили страницы на иностранных языках, добавляли сайты в закладки, настраивали внешний вид браузера, использовали приватный режим и многое другое.

В категории удобства экспертами оценивались следующие параметры: простота и качество навигации; синхронизация и кросс-платформенность; использование жестов; отсутствие встроенной рекламы; адаптация для людей с ограниченными возможностями и т.п.

В ходе исследования производительности и надёжности специалисты проводили тест общего быстродействия мобильного браузера, проверяли скорость обработки им обычной графики, 3D-графики и HTML5. Также оценивалась стабильность и корректность работы приложения, возобновление его работы после прерывания (например, на звонок) и поведение пользовательского интерфейса в разных положениях экрана.

Исследование информационной безопасности эксперты проводили в три этапа: 1. Анализировались запрашиваемые приложением разрешения, согласие на хранение и обработку данных; 2. Испытывали браузеры на защиту от фишинга с использованием русскоязычных фишинговых ресурсов, выявленных CERT-GIB и наличие блокировки опасных страниц; 3. Осуществляли поиск потенциальных уязвимостей анализатором «Solar appScreener» при использовании технологии автоматического бинарного анализа, без осуществления реверс-инжиниринга (декомпиляции исходного кода).

В результате лучшими по совокупности всех критериев признаны приложения «Яндекс.Браузер», Opera и Google Chrome на Android, а также Safari, «Яндекс.Браузер» и Firefox на iOS.

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