ФАС создаст единый сайт по продаже конфискованного имущества

Федеральная антимонопольная служба предлагает перевести данные о продаже конфискованного имущества в электронный формат и размещать эту информацию на едином сайте, передаёт ТАСС. Там любой гражданин или компания сможет прочитать о продаже любого имущества по любому нормативному акту. По словам главы ФАС Игоря Артемьева, сейчас в этой сфере существуют 50 законов, процедуры продажи разные, объявления публикуются неизвестно где, в результате чего деньги «проплывают мимо казны».

Создание единого сайта для продажи конфиската поможет решить сложившуюся ситуацию и позволит продать госимущество дороже, уверен Артемьев. Президент России Владимир Путин поддержал инициативу, назвав её правильной,и заявил, что «современные электронные средства, инструменты дают возможность сделать это достаточно быстро, эффективно».

Конфискованное имущество передается Росимуществу для обращения его в государственную собственность и дальнейшей реализации через аукцион на электронных торговых площадках. На аукционах, публичных торгах и в базах залогового имущества выставляют квартиры, загородные дома, садовые участки и коммерческую недвижимость.

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