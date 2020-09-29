Google удалил из поиска адреса трёх миллионов доменов по просьбе правообладателей

За последние несколько лет по просьбе правообладателей Google удалил из поиска адреса уже трёх миллионов уникальных доменов, пишет TorrentFreak. С 2011 года 5400 правообладателей указали на 68 348 390 нарушений авторских прав файлообменником 4shared.com. Из них 91% ссылок действительно были удалены из результатов поиска. Далее в списке идут mp3toys.xyz, rapidgator.net, chomikuj.pl, uploaded.net, на которые пожаловались от 27 до 52 млн раз.

Большинство зарегистрированных доменов были помечены случайно из-за действий мошенников. Интересно, что правообладатели иногда называли пиратскими и собственные сайты. Так, телевизионная сеть HBO 28 раз пожаловалась на HBO.com. Не избежали такой ошибки почти все крупные правообладатели, включая Disney.com, Netflix.com и Warnerbros.com. Пострадала и BBC, которая была неправомерно «уличена» Warner Bros.

Государственные организации тоже не застрахованы от таких попыток заблокировать их адреса. К примеру, жалобы получали ФБР, Министерство юстиции, Сенат и даже Белый дом. Таким образом, под раздачу попадают не только пиратские сайты, но и вполне себе легальные ресурсы.

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