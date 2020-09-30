Агрегаторы такси готовы компенсировать часть расходов за ДТП

Агрегаторы такси готовы разделить материальную ответственность за ДТП, если заказ был принят через них, а за рулем легкового такси был самозанятый гражданин или индивидуальный предприниматель. Это следует из поправок к законопроекту №481004-7 о регулировании рынка пассажирских перевозок, подготовленных «Яндекс.Такси», «Ситимобилом», Gett и группой «Везет» и направленных в комитет Госдумы по транспорту и строительству. Об этом пишет РБК со ссылкой на копию документа, оказавшегося в распоряжении редакции — его подлинность подтвердили представители «Ситимобила» и «Яндекс.Такси».

Предложения сформировала рабочая группа при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП), в нее вошли представители агрегаторов и деловых объединений, сообщает «Ъ». Издание также ознакомилось с документом и переговорило с представителями компаний, среди которых Gett и «Везет».

Крупнейшие агрегаторы такси направили в Госдуму поправки к законопроекту о регулировании рынка, который уже полтора года дожидается второго чтения. Они готовы взять на себя субсидиарную ответственность в случае ДТП, но не согласны на обязательную ус…https://t.co/HtnTbBfPo1 — Коммерсантъ (@kommersant) September 29, 2020

Согласно документу, компании будут возмещать ущерб жизни, здоровью, багажу, ручной клади каждого пассажира в размере до двух миллионов рублей на один случай причинения вреда, если перевозчик не сможет выплатить компенсацию в полном объёме.

Агрегаторы будут выплачивать компенсацию при некоторых условиях: за рулём такси оказался самозанятый или индивидуальный предприниматель, а заказ был принят через их приложение.

Компании рассказали, что в законодательстве сейчас не установлена ответственность служб заказа такси, но «добросовестные агрегаторы добровольно ввели страхование каждой поездки». Они считают «важным распространить эту практику повсеместно, закрепив в отраслевом законодательстве субсидиарную ответственность в случае ДТП».

В последней публичной версии законопроекта указано, что ответственность за вред, причинённый при перевозке легковым такси, в соответствии с гражданским законодательством должен нести водитель.

Также «Ъ» пишет, что все крупные агрегаторы уже добровольно страхуют пассажиров на два миллиона рублей. Издание также выяснило, что в подготовленных поправках компании выступили против обязательной установки таксометров в автомобилях, это обойдётся им в 100 миллиардов рублей, предложили исключить регулирование тарифов такси на уровне регионов и попросили допустить к перевозкам самозанятых.

Позиция агрегаторов обсуждалась на совещании в конце сентября, по большинству вопросов достигнуто взаимопонимание, заявил «Ъ» первый зампред комитета по транспорту Виталий Ефимов. Но, по его словам, есть и «болевые точки», такие как выделение регионами квот на количество машин в каждой службе такси.

«Агрегаторы против: для них чем больше машин, тем лучше. Но за то, чтобы дороги не были забиты, отвечает глава региона»,— говорит Ефимов.

Законопроект, по его словам, будет доработан на этой неделе. В частности, премьер-министр Михаил Мишустин через Минэкономики, которое участвует в разработке, поручил проработать вопрос о самозанятых, пояснил депутат.

Все инициативы, которые выдвигают агрегаторы, не учитывают интересов других участников рынка, например перевозчиков и водителей, уверен руководитель центра компетенций Общественного института развития такси Станислав Швагерус.

«О каком сбалансированном решении тут можно говорить, когда нет состязательности в экспертном анализе?» — говорит он. По его словам, по ряду инициатив агрегаторы выступают за уменьшение полномочий государства, но «вряд ли оно пошло бы навстречу в плане ограничений собственных полномочий».

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