TunnelBear: пользователи из США, Швеции и Норвегии сталкивались с цензурой чаще россиян

Почти половина интернет-пользователей считает, что сталкивается с онлайн-цензурой. К такому выводу пришёл канадский VPN-сервис TunnelBear, опросивший 5500 пользователей в возрасте от 18 до 65 лет в США, Канаде, Великобритании, Австралии, России, Норвегии и Швеции. Своё исследование TunnelBear проводил совместно с компанией 3Gem Global Research в сентябре текущего года, и его результаты в некоторых вопросах вполне ожидаемы, а в некоторых вызывают искреннее удивление.

Ключевые результаты исследования говорят о том, что порядка 44% людей во всём мире утверждают, что они или те, кого они знают, чувствовали на себе влияние цензуры в интернете. 45% респондентов не доверяют правдивости информации в своей стране. 39% опрошенных во всём мире считают, что они сталкиваются с политической цензурой со стороны властей и политпартий, которые вычищают онлайн-контент от неудобных публикаций во избежание бунтов или других политических неурядиц.

Пользователи считают, что они постоянно сталкиваются с цензурой в интернете, причём больше всего на себе это ощущают жители США, следом идут Швеция с Норвегией, а Россия, как это не удивительно, в этом списке лишь на третьем-четвёртом месте:

В мире 44%

США 54%

Великобритания 36%

Канада 37%

Россия 49%

Швеция 53%

Норвегия 53%

Австралия 38%.

На утверждение «Я не верю в правдивость онлайн-информации в моей стране на сегодня» респонденты отреагировали следующим образом:

«Категорически не согласен» — тёмно-зелёный; «не согласен» — зелёный; «сложно сказать» — жёлтый; «согласен» — коричневый; «полностью согласен» — тёмно-коричневый.

Как видим по данной инфографике, жители США в своём восприятии интернет-цензуры заметно опережают Россию, которая, в свою очередь, идёт примерно «ноздря в ноздрю» с европейскими странами и даже чувствует себя свободней по сравнению с Канадой и Австралией.

«В целом в мире две трети (69%) респондентов считают, что онлайн-информация, доступная в их стране, может подвергаться цензуре, при этом более трети (35%) уверены, что в их стране цензуре подвергается значительный объём новостей. Тем не менее, цензура, по-видимому, менее важна для пользователей в Великобритании, Канаде и Австралии — почти треть (31%) респондентов в этих странах говорят, что никогда не задумывались о том, подвергается ли онлайн-информация цензуре», — цитирует ComNews авторов исследования.

Процент людей, которые считают, что национальные новости подвергаются цензуре, выглядит так:

«Мне кажется, что много информации подвергается цензуре» — тёмно-зелёный; «Я думаю, что очень малая часть новостей и информации подвергается цензуре» — зелёный; «Я не думаю, что новости и информация подвергаются цензуре» — жёлтый; «Нет, я никогда не задумывался об этом» — коричневый; «Меня не особо волнует цензура» — тёмно-коричневый. На этой инфографике Россия уже заметно опережает другие страны в восприятии цензуры, следом за ней идут США и Швеция, и уже затем все остальные.

Респондентам, по их словам, приходится соблюдать всё большую осторожность по мере роста цензуры в их странах, и 29% из них сообщили, что они начали бы использовать VPN, если б получили веские доказательства того, что регулирующие органы в их стране цензурируют интернет. Однако больше четверти опрошенных не знакомы с этой технологией.

«В то время как потребители все больше ощущают на себе интернет-цензуру, им также необходимо понимать, как бороться с посягательством на их свободу, — сказал Джастин Уоттс, руководитель инженерного отдела VPN-сервиса. — В TunnelBear мы горячо выступаем за свободный и открытый Интернет. С помощью наших новейших технологий и недавних инициатив по борьбе с цензурой в таких странах, как Иран и Венесуэла, мы намерены помочь каждому получить доступ к самой точной и актуальной информации».

Как мы уже говорили выше, результаты исследований компании вызывают удивление по части столь невысокого восприятия онлайн-цензуры со стороны россиян по сравнению с остальными попавшими в выборку странами. Особая ирония ситуации ещё в том, что TunnelBear заблокирован в России с мая 2018 года решением Дюртюлинского районного суда Республики Башкортостан (сам текст решения почему-то не выложен в свободном доступе):

Приложение сервиса всё ещё доступно на территории России, оно также выполняет свои функции при запуске, однако, судя по жалобам пользователей, новый аккаунт невозможно было активировать через сайт компании, поскольку он заблокирован:

Компания, как мы понимаем, данную проблему уже решила, хотя какие-то ошибки в работе приложения наблюдаются, плюс к этому пользователям не очень нравятся некоторые проводимые сервисом акции, связанные с социальными и политическими проблемами.

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