Отсрочки для Facebook и Twitter на перенос серверов в Россию не будет

Власти отказались вводить отсрочку на перенос в Россию серверов, на которых хранятся данные россиян, следует из утвержденного плана восстановления экономики, сообщает РБК со ссылкой на копию документа. Ранее в проектах документа предлагалось установить отсрочку до 30 октября 2022 года для выполнения требования об обязательном переносе серверов на территорию страны, что было бы выгодно зарубежным владельцам популярных сервисов вроде Facebook и Twitter.

Однако исходя из недавно одобренного Правительством РФ «Общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости, доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения», указанную отсрочку предлагается ввести только для серверов, на которых хранятся персональные данные граждан страны, и другой инфраструктуры, входящих в комплекс автоматизированной информационной системы обеспечения воздушных перевозок (АИС ОВП), то есть на системы бронирования авиабилетов.

Представитель пресс-службы правительства подтвердил изданию, что в итоговой версии плана содержится формулировка, касающаяся только серверов АИС ОВП. С чем связан отказ от введения отсрочки на перенос серверов для других компаний, представитель кабмина не пояснил.

Иностранные компании обязаны хранить информацию о российских пользователях на территории России. Такое требование вступило в силу еще 1 сентября 2015 года, а из-за его несоблюдения ранее была заблокирована социальная сеть профессиональных контактов LinkedIn. При этом Facebook и Twitter получили отсрочку для выполнения этого требования до начала 2020 года.

В конце января 2020 года мировой суд в Москве оштрафовал Facebook и Twitter на 4 млн рублей за несоблюдение закона, однако компании штрафы так и не выплатили.

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