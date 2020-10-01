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01.10.2020

Российским школьникам заведут «цифровые биографии»

Министерство просвещения анонсировало создание «Цифровой образовательной среды», которая позволит фиксировать и успехи, и неуспеваемость учеников

cifbio shkoln  

Министр просвещения Сергей Кравцов рассказал «РГ», какие изменения ждут российские общеобразовательные учебные заведения. По его словам, программа в школах должна стать более интегрированной, чтобы ученики понимали — школьные предметы дают им реальные знания об окружающем мире. По его словам, сейчас ребёнок должен уже не просто заучить формулу или теорему, а понять их предназначение, взаимосвязь, применение в реальной жизни.

Рассказал он и о внедрении в школах ЦОС, которая зафиксирует в «цифровой биографии» школьника все его успехи и неудачи, продемонстрирует его успеваемость:

«Система ЦОС сделает видимыми и измеримыми все успехи и неудачи школьника: прогресс будет фиксироваться в так называемой цифровой биографии, которая будет объективно показывать, в чем школьник успевает, а в чем ему нужна помощь».

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Он также напомнил, что работа по использованию в школах цифровой образовательной среды стартовала в первых 15 регионах. По итогам будет проведен анализ результатов, чтобы распространять опыт на оставшиеся субъекты.

Недавно министерством была анонсирована разработка соцсети для школьников наподобие TikTok. «Там будет образовательный контент, развивающий, интересный. И там не будет негативной информации, потому что зачастую негативная информация, которая есть в интернете, достаточно плохо влияет», — пояснил Кравцов, но не рассказал подробностей о будущем приложении и не уточнил, когда оно будет доступно.

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