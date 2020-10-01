Российским школьникам заведут «цифровые биографии»

Министр просвещения Сергей Кравцов рассказал «РГ», какие изменения ждут российские общеобразовательные учебные заведения. По его словам, программа в школах должна стать более интегрированной, чтобы ученики понимали — школьные предметы дают им реальные знания об окружающем мире. По его словам, сейчас ребёнок должен уже не просто заучить формулу или теорему, а понять их предназначение, взаимосвязь, применение в реальной жизни.

Рассказал он и о внедрении в школах ЦОС, которая зафиксирует в «цифровой биографии» школьника все его успехи и неудачи, продемонстрирует его успеваемость:

«Система ЦОС сделает видимыми и измеримыми все успехи и неудачи школьника: прогресс будет фиксироваться в так называемой цифровой биографии, которая будет объективно показывать, в чем школьник успевает, а в чем ему нужна помощь».

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Он также напомнил, что работа по использованию в школах цифровой образовательной среды стартовала в первых 15 регионах. По итогам будет проведен анализ результатов, чтобы распространять опыт на оставшиеся субъекты.

Внедрение цифровой образовательной среды в российских позволит создать цифровую биографию школьника, рассказал в интервью «Российской газете» министр образования РФ Сергей Кравцовhttps://t.co/QNX9NPJGgI — Говорящие новости (@NSN_fm) September 30, 2020

Недавно министерством была анонсирована разработка соцсети для школьников наподобие TikTok. «Там будет образовательный контент, развивающий, интересный. И там не будет негативной информации, потому что зачастую негативная информация, которая есть в интернете, достаточно плохо влияет», — пояснил Кравцов, но не рассказал подробностей о будущем приложении и не уточнил, когда оно будет доступно.

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