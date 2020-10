Бесплатный доступ к сервису Google Meet продлён до апреля

Google продлил бесплатный доступ к неограниченным звонкам в сервисе видеоконференций Google Meet для всех пользователей до 31 марта 2021 года, о чём сообщается в блоге американского IT-гиганта. Кроме того, компания представила несколько новых функций для сервиса. В частности, Google Meet теперь доступен на больших экранах телевизоров и на умном дисплее Nest Hub Max от Google.

Во время разговора можно включить размытие заднего фона или увидеть до 49 своих собеседников на экране одновременно, включая себя. Также в Google Meet появилась «цифровая доска» – на ней можно «вести счет», объясняет компания.

