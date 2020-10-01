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01.10.2020

Бесплатный доступ к сервису Google Meet продлён до апреля

Продлевается возможность совершать неограниченные звонки, а также представлены новые функции для сервиса, в частности, теперь он будет доступен на больших экранах телевизоров, во время разговора можно будет «размывать» задний фон и увидеть до 49 собеседников одновременно

Google Meet prodlion  

Google продлил бесплатный доступ к неограниченным звонкам в сервисе видеоконференций Google Meet для всех пользователей до 31 марта 2021 года, о чём сообщается в блоге американского IT-гиганта. Кроме того, компания представила несколько новых функций для сервиса. В частности, Google Meet теперь доступен на больших экранах телевизоров и на умном дисплее Nest Hub Max от Google.

Во время разговора можно включить размытие заднего фона или увидеть до 49 своих собеседников на экране одновременно, включая себя. Также в Google Meet появилась «цифровая доска» – на ней можно «вести счет», объясняет компания.

Бесплатный доступ к Meet был открыт Гуглом в мае 2020 года на фоне пандемии до 30 сентября 2020 года. Раньше подключиться к сервису можно было только с бизнес- или образовательным аккаунтом, а в бесплатном тарифе были доступно звонки продолжительностью до часа.

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