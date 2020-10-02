Правообладатели предъявили иски мобильным приложениям

1 октября Sony Music Entertainment, S.B.A. Music Publishing (входит в Warner) и Universal Music обратились в Мосгорсуд с заявлением о предварительных обеспечительных мерах в отношении пиратского контента в мобильных приложениях, сообщает «Коммерсантъ». Произошло это в день вступления в силу закона о блокировке мобильных приложений за нарушение права на контент. Истцы просят обязать Роскомнадзор «прекратить создавать условия» для распространения нелегальных копий песен Элджея, Светланы Лободы, Maruv и Артура Пирожкова в приложениях «Музыка офлайн скачать музыку», PewPee и «iMus — музыкальный плеер».

Роскомнадзор после решения суда должен будет направить App Store, Google Play или Huawei AppGallery уведомление о нарушении авторских прав в конкретном приложении. Далее владелец магазина должен сообщить владельцу приложения о необходимости в течение суток ограничить доступ к пиратскому контенту, в противном случае магазин его блокирует.

Ну, началооось. Но что мешало издателям подавать иски по DMCA? Денег жалко на суд в США?https://t.co/VnlMHS3IBp — Vom Beobachten des Beobachters der Beobachter (@v_x) October 2, 2020

В качестве ответчика в документах указана Apple Inc., но, по словам юриста, это «процессуальный момент, имущественных требований к ней нет». Apple, скорее всего, удалит указанные приложения, но что мешало правообладателям обратиться в компанию через процедуру DMCA (закон об авторском праве в цифровую эпоху), которая хорошо работает, задаётся вопросом главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян. Опасности блокировки самих магазинов приложений в случае неисполнения требований, по его мнению, нет.

Эксперты называют первые иски «тестовыми», поскольку практики по таким делам ещё не сложилось. Ассоциация защиты авторских прав в интернете тоже планирует пользоваться таким инструментом в перспективе, а Telegram тем временем подготовился к вступлению закона заранее и заблокировал канал Flibusta, который бесплатно распространяет пиратские книги. Интересно, что блокировка коснулась именно мобильных приложений: на персональных компьютерах и через браузер бот продолжает работать без ограничений.

В случае с приложениями, в отличие от сайтов, суду будет сложно определить местонахождение контента и идентифицировать его, говорят собеседники издания. Более того, приложения могут менять названия, поэтому суду, возможно, придётся дополнительно исследовать доказательства.

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