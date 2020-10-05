Тюмень вписала программу родительского контроля от Kaspersky в «Цифровую экономику»

Проводя мониторинг сайта госзакупок, мы обнаружили там тендер Государственного автономного учреждения дополнительного образования Тюменской области «Региональный информационно-образовательный центр» («РИО-Центр») на приобретение «неисключительных прав на воспроизведение и использование программного продукта для обеспечения родительского контроля за активностью детей в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика»: лицензия Kaspersky Safe Kids Russian Edition. 1-User 1 year Successive xSP Pack (или эквивалент)». Количество заказанных программ — 12638 штук; начальная цена закупки — 7519610 рублей.

Видимо, такой крупный заказ проходит как своего рода «опт», поскольку на сайте «Лабораории Касперского» указана стоимость в 900 рублей, а в данном тендере заказчик рассчитывает заплатить по 595 рублей за штуку.

Программные средства системы родительского контроля и мониторинга, указывается в документе, должны выполнять функции запрета доступа к нежелательному контенту, запрета запуска неразрешенных приложений, контроля за действиями пользователя в интернете и социальных сетях.

Система родительского контроля и мониторинга должна иметь доступ в Интернет; интерфейс программных средств, включая средства управления, должен быть на русском языке. Программные средства системы родительского контроля и мониторинга должны функционировать на компьютерах, мобильных устройствах, планшетах, работающих под управлением операционных систем следующих версий:

ОС Windows;

MAC OS;

Android/iOS.

Какие-либо импортозамещённые «оси» или, к примеру, Linux в тендере почему-то не упомянуты.

Система родительского контроля и мониторинга должна обеспечивать реализацию следующих функциональных возможностей:

• блокировка доступа к опасным сайтам и контенту на основе заданных вендором категорий сайтов;

• блокировка подозрительных результатов поиска в браузерах;

• создание индивидуального списка разрешенных и запрещенных веб-сайтов;

• возможность удаленно разрешить доступ к запрещенному веб-сайту по запросу пользователя;

• блокировка доступа ко всем сайтам, кроме разрешенных;

• включение уведомлений о поиске на запрещенные темы, блокировка результатов поиска в YouTube на запрещенные темы;

• мониторинг активности пользователей в соцсетях Facebook и ВКонтакте;

• Анализ групп, в которых состоит пользователь ВКонтакте и уведомление, если группа отмечена как подозрительная;

• ограничение использования приложений по времени, возрасту и заданных вендором категорий;

• создание индивидуального списка разрешенных и запрещенных приложений;

• возможность удаленно разрешить доступ к заблокированным приложениям по запросу пользователя;

• ограничение использования приложений по времени;

• ограничение использования устройств по времени и расписанию;

• использование режима “Предупреждение” или “Блокировка” для сайтов;

• отправка уведомлений в случае срабатывания правил предупреждения или блокировки;

• определения местоположения мобильного устройства ребенка;

• настройки границы безопасной зоны и отправка уведомлений в случае перемещения мобильного устройства за пределы заданной зоны;

• отправка уведомлений о низком уровне заряда батареи мобильных устройств детей;

• возможность работы программы в Детском и Родительском режиме (с возможностью удаленного изменения настроек в приложении в родительском режиме).

Для кого конкретно приобретается данная программа (или её аналог), в документе не указано.

Дата окончания подачи заявок — 12.10.2020 г.; подведение итогов — 13.10.2020 г.

Полагаем, вам будет любопытно узнать исполнителя данного контракта, поэтому мы проследим за изменениями, которые в нём произойдут. Либо вы можете сделать это самостоятельно, воспользовавшись нашим порталом мониторинга госзакупок.

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