Собянин усиливает слежку за москвичами

Мэрия Москвы ввела новые ограничения из-за второй волны пандемии коронавируса. Их список опубликован на сайте Сергея Собянина. Теперь работодатели должны будут еженедельно информировать правительство Москвы о переводе не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы. Если соответствующих отчётов не будет, компанию могут оштрафовать или приостановить её деятельность.

После свободного лета в Москву возвращается цифровой концлагерь https://t.co/3Mn031smZ8 — Открытые медиа (@OpenMedia_io) October 6, 2020

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Работодатель обязан будет передать мэрии мобильные номера сотрудников, переведённых на удалёнку, номера их проездных карт «Тройка» и «Стрелка», номера их автомобилей и информацию о социальных картах и временных льготных билетах.

Наличие этих граф — главное отличие нынешнего перечня требований от организаций и индивидуальных предпринимателей от документа, который Собянин подписывал в марте. Тогда речь шла о предоставлении властям численности сотрудников, переведенных на удаленный режим работы или оставленных на своих местах.

Дополнительно предприниматели должны будут сообщить правительству Москвы название своей организации, ИНН, ОГРН, юридический адрес, общую численность сотрудников и количество работников, переведённых на удалёнку.

Эти данные нужно будет вводить каждый понедельник с 12 октября в личном кабинете юридического лица на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Также с 9 октября город заблокирует социальные карты школьников, пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями. Школьники смогут снова воспользоваться картами 18 октября, остальные — 28 октября.

Примечательно, что два дня назад столичный мэр в эфире федерального ТВ заявил о «стабилизации» ситуации с коронавирусом, хотя тут же отметил рост количества больных.

Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом https://t.co/Qgwx32S8z1 — Ведомости (@Vedomosti) October 4, 2020

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Юрист «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян в разговоре с «Открытыми медиа» назвал меру московских властей излишней и подчеркнул, что организация будет помогать людям, которые решат оспаривать её:

«Конечно, с нашей точки зрения сбор подобных сведений излишний и делается для слежки за сотрудниками, переведёнными на удаленку и за компаниями. Но мы привыкли уже к тому, что мэрия Москвы не обращает внимание на закон о персональных данных и получает карт-бланш от Роскомнадзора на любые свои действия. Естественно, мы будем реагировать на этот указ так же, как мы сейчас оспариваем весенне введение цифровых пропусков в Москве. Я думаю, что сейчас появятся люди, которые будут не согласны с предоставлением такой информации о них, и мы, конечно, будем им помогать бороться с этим».

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В правомерности указа Собянина усомнились и многие пользователи соцсетей:

Собянин обязывает московских работодателей сообщить данные о работниках, уходящих на удаленку, включая номера Тройки, Стрелки, номер транспортного средства… Что-то сомневаюсь в законности указа, начиная с того, что работники не обязаны сообщать на работеhttps://t.co/hkip1FrOxI — Daniil Ken ❌ (@daniilken) October 6, 2020

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем указе обязал предпринимателей еженедельно предоставлять данные о работниках, которые переведены на удаленный режим. В частности, необходимо сообщать номера их мобильных телефонов и автомобилей. А это не перебор ?!!! pic.twitter.com/9hYPgyNz8w — Вера (@szT8v8faGyw0ye8) October 6, 2020

Собянин опять угрожает pic.twitter.com/DPBE5sZEp8 — Олег Степанов (@olsnov) October 1, 2020

Это вот что такое? Зачем удаленщиков контролировать по специальной форме??? Прямой путь в цифровой лагерь. Надеюсь, президент пока просто выжидает, и вовремя осадит потерявшего страх #вождя ? #Путин #Собянин #COVID19 #Ракова — MaxD (@MaxD11925586) October 6, 2020

Столько штрафов, сколько вводит и применяет Собянин, нет нигде. Это таким образом он показывает свою безграничную любовь к нам. Чингиз хан в сравнении с ним- отец родной. — Любовь Журавлева (@lubashka_zhu) October 6, 2020

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«Меж тем, борьба с короновирусом пробивает дно, — считает журналист CNews Игорь Королёв. — Собянин обязал работодателей передавать личные данные работников, переведённых на удалёнку: номера телефонов, транспортных карт, автомашин. Это вообще что такое? С какой стати работодатель должен передавать персональные данные сотрудников и откуда они у него вообще возьмутся? И, главное, как это поможет отследить нахождение сотрудника на удаленке — ездить-то можно не только на работу?»

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«Ведомости» сообщали со ссылкой на источники, что власти поручили подключить специальный софт в метро, который бы блокировал социальные карты пенсионеров и школьников. О возврате пропускного режима с QR-кодами, который действовал в городе почти всю весну, пока речи не идёт, однако если ситуация с ростом числа новых заражений коронавирусом не улучшится, то режим 100-процентной самоизоляции придётся вернуть в течение двух недель, писало издание.

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