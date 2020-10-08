«Союзмультфильм» удалил с YouTube более тысячи советских мультиков

Студия «Союзмультфильм» удалила из своего официального аккаунта на YouTube классические советские мультфильмы, которые ранее было выложенны в открытом доступе. Среди них «Бременские музыканты», «Малыш и Карлсон», «Винни-Пух» и ряд других. На это обратили внимание «НСН» и Habr, и, как отмечает последний:

«До удаления (как минимум 1-го, а, возможно, и 2-го октября) на канале было размещено 1065 роликов, с 3-го октября доступно всего 21 видео (рекламный трейлер, серии Капитан Кракен, несколько серий Новых приключений Кота Леопольда и еще 5 черно-белых мультиков, судя по всему, перешедших в общественное достояние за давностью лет)».

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Канал «Мультики студии Союзмультфильм» удалил более тысячи советских мультфильмов с YouTube https://t.co/T9lWRWL2n0 via @habr_com — Stepan Ivanov (@StepanI08807448) October 7, 2020

Возможно, это связано с соглашением, которое «Союзмультфильм» подписал с видеосервисом Premier (принадлежит «Газпром-медиа»), отмечает «Телеспутник». Согласно этому договору, Premier получил эксклюзивные права на показ 1145 фильмов студии, включая мультфильмы золотой коллекции.

Теперь это эксклюзивы газпромовского видеосервиса Premier https://t.co/PzbeJGhg0G — Telesputnik.ru (@TelesputnikRu) October 7, 2020

Союзмультфильм продал свои мультфильмы "Premier", теперь за деньги смотреть придется. Так что Пятачок теперь официально свинья продажная. — ANDR2EV (@excoandreev) October 8, 2020

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Исполнительный директор ассоциации интернет-издателей Владимир Харитонов считает, что такое происходит отчасти из-за отсутствия у властей культурной политики и адекватного отношения к культурному наследию:

«Ну, что тут сказать. Грустная история. Не только потому, что часть нашей общей культуры оказалась приватизирована, но и потому, что нет никакой уверенности в том, что от такого шага хоть что-то получат авторы этих произведений. Но ожидать иного сложно: государство только на словах заботится о культуре, не имея ни внятной культурной политики, ни адекватного понимания того, как именно нужно обращаться с культурной и нашим общим культурным наследием».

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«Студия «Союзмультфильм» в советские годы принадлежала государству и, соответственно, создавала все эти мультфильмы за государственный счет, — отмечает исполнительный директор НП «Викимедиа РУ» Станислав Козловский. — По сути, эти мультфильмы — культурное достояние всей нашей страны. Теперь же жажда наживы дельцов от медиабизнеса, судя по всему, привела к тому, что большинство детей этих мультфильмов больше не увидит. Связь между поколениями теперь прервана».

«Кроме того, хотел бы отметить, что авторские права на эти мультфильмы в советское время принадлежали студии. И федеральный закон, который ввел в действие 4 часть Гражданского кодекса, это подтвердил. Следовательно, все мультфильмы снятые до 1950 года — по закону общественное достояние. Это такие мультфильмы как «Мойдодыр», «Дядя Степа», «Сказка о царе Салтане», «Конёк-горбунок», «Серая шейка», «Цветик-семицветик» и др. Тем не менее, даже такие мультфильмы, авторские права, на которые истекли, тоже были удалены», — подытоживает Козловский.

Сейчас на YouTube-канале «Союзмультфильма» опубликованы преимущественно новые проекты студии: анимационные сериалы «Зебра в клеточку», «Приключения Пети и Волка», «Новое Простоквашино» и другие. В разделе «Советские мультики» находятся только мультфильмы «В Африке жарко», «Дядя Степа» и «Красная шапочка».

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