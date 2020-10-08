Apple требует от Telegram удалить каналы с личными данными белорусских силовиков

Apple потребовала от Telegram удалить три канала — «Каратели Беларуси», «Чат группы Каратели» и «ВСЕ НАРУШЕНИЯ!», сообщил основатель компании Павел Дуров. В этих каналах публикуются личные данные сотрудников правоохранительных органов и чиновников Республики Беларусь. В Apple опасаются, что эта информация может разжигать насилие.

Дуров сказал, что предпочёл бы оставить каналы в покое, но Apple может в подобных случаях навязать свою волю таким приложениям, как Telegram:

«Я предполагаю, что эти каналы, к сожалению, в конечном итоге будут заблокированы на iOS, но останутся доступными на других платформах».

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Белорусские оппозиционные телеграм-каналы публикуют личные данные силовиков с начала сентября, полагая, что под угрозой деанонимизации сотрудники правоохранительных органов откажутся от применения насилия к участникам акций протеста.

Личные данные милиционеров публиковал в том числе крупнейший в стране канал Nexta с более чем двумя миллионами подписчиков. Кстати, Nexta призвал переходить на Android:

«Так что, друзья, переходим на Android и подписываемся-подписываемся-подписываемся!

От себя добавим еще один канал, стоящий внимания: Черная книга Беларуси».

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Этот случай открывает серьёзную дискуссию о том, какие свои каналы и чаты должны блокировать платформы, пишет в телеграм-канале «ЗаТелеком» исполнительный директор ОЗИ Михаил Климарёв:

«…вместе с блокировкой каналов с персональными данными силовиков, автоматически должны быть заблокированы каналы, которые администрируются, предположительно, силовиками и публикуют личную информацию протестующих, активистов и участников оппозиционных движений. На месте Apple мы бы начали разговор именно с этих каналов».

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Журналист «Эха Москвы» Александр Плющев также предполагает, что данные каналы могут быть заблокированы, «но только на iOS».

«…Положа руку на сердце, в Apple, наверное, наименьшая концентрация сторонников Лукашенко в нашем рукаве галактики, — рассуждает депутат ГД Антон Горелкин, — но даже намек на то, что в AppStore есть приложение, из-за активности в котором могут пострадать люди — их очень напрягает. На самом деле, у меня нет готового решения таких коллизий. Это что-то вроде противоречия между правом на самоопределение и нерушимостью границ. Но на практике, полагаю, такие противоречия в сети будут встречаться все чаще, и нам придется придумать механизм, чтобы их улаживать».

В соцсетях пользователи в основном выступают против блокировки вышеупомянутых каналов:

Apple требует от Telegram заблокировать три канала про Беларусь, которые деанонят Белорусских ментов. В компании считают, что это может спровоцировать насилие Дуров сообщил, что эти каналы будут недоступны на iOS, но доступны на всех других платформах Эпл не с народом(( pic.twitter.com/GUbZdFDvlP — #MDK (@mudakoff) October 8, 2020

Дуров, красавчег !! А Apple лишний раз доказали, что они под колпаком. — Denik ❌ (@denik_is_me) October 8, 2020

Если Дуров поведётся и закроет телеграммканалы, кому будет интересна телега без колёс? https://t.co/y8Lf4xmOU0 — Iouri Kolo-Tuhin (@UsufBender) October 8, 2020

Дуров герой Беларуси 🤍❤️🤍 https://t.co/fkQFl6INxR — Царь Алексей президент России брат короля Англии (@AlekseiIsakov1) October 8, 2020

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