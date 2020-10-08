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08.10.2020

Apple требует от Telegram удалить каналы с личными данными белорусских силовиков

В корпорации опасаются, что эта информация может разжигать насилие, однако о действиях со стороны сотрудников правоохранительных органов Республики Беларусь американский IT-гигант не высказывается

 

Apple потребовала от Telegram удалить три канала — «Каратели Беларуси», «Чат группы Каратели» и «ВСЕ НАРУШЕНИЯ!», сообщил основатель компании Павел Дуров. В этих каналах публикуются личные данные сотрудников правоохранительных органов и чиновников Республики Беларусь. В Apple опасаются, что эта информация может разжигать насилие.

Дуров сказал, что предпочёл бы оставить каналы в покое, но Apple может в подобных случаях навязать свою волю таким приложениям, как Telegram:

«Я предполагаю, что эти каналы, к сожалению, в конечном итоге будут заблокированы на iOS, но останутся доступными на других платформах».

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Белорусские оппозиционные телеграм-каналы публикуют личные данные силовиков с начала сентября, полагая, что под угрозой деанонимизации сотрудники правоохранительных органов откажутся от применения насилия к участникам акций протеста.

Личные данные милиционеров публиковал в том числе крупнейший в стране канал Nexta с более чем двумя миллионами подписчиков. Кстати, Nexta призвал переходить на Android:

«Так что, друзья, переходим на Android и подписываемся-подписываемся-подписываемся!
От себя добавим еще один канал, стоящий внимания: Черная книга Беларуси».

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Этот случай открывает серьёзную дискуссию о том, какие свои каналы и чаты должны блокировать платформы, пишет в телеграм-канале «ЗаТелеком» исполнительный директор ОЗИ Михаил Климарёв:

«…вместе с блокировкой каналов с персональными данными силовиков, автоматически должны быть заблокированы каналы, которые администрируются, предположительно, силовиками и публикуют личную информацию протестующих, активистов и участников оппозиционных движений. На месте Apple мы бы начали разговор именно с этих каналов».

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Журналист «Эха Москвы» Александр Плющев также предполагает, что данные каналы могут быть заблокированы, «но только на iOS».

«…Положа руку на сердце, в Apple, наверное, наименьшая концентрация сторонников Лукашенко в нашем рукаве галактики, — рассуждает депутат ГД Антон Горелкин, — но даже намек на то, что в AppStore есть приложение, из-за активности в котором могут пострадать люди — их очень напрягает. На самом деле, у меня нет готового решения таких коллизий. Это что-то вроде противоречия между правом на самоопределение и нерушимостью границ. Но на практике, полагаю, такие противоречия в сети будут встречаться все чаще, и нам придется придумать механизм, чтобы их улаживать».

В соцсетях пользователи в основном выступают против блокировки вышеупомянутых каналов:

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don but rks

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roskomsvoboda telegram

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