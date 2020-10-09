В ДИТ слежку за москвичами на удалёнке обосновывают необходимостью «оценки пассажиропотока»

Собираемые о сотрудниках на удалёнке данные будут использоваться только для оценки пассажиропотока в столице, сказал замруководителя департамента информационных технологий Москвы Дмитрий Иванов. По его словам, у властей нет цели отслеживать передвижение или конкретное местонахождения работников. Чиновник пообещал, что информация будет носить неперсонифицированный характер.

Накануне в московском оперативном штабе заявили, что обязанность по представлению сведений распространяется не только на организации, но и на их работников. «В соответствии со ст. 189 Трудового кодекса РФ работники обязаны соблюдать дисциплину труда, в том числе правила поведения, определённые федеральными законами», — говорится в телеграм-канале оперштаба.

Указ переводе 30% работников компаний на дом мэр Москвы Собянин дал 1 октября, а о сборе информации о них — 6 октября. Теперь предприниматели должны каждую неделю предоставлять сведения о таких сотрудниках. В число запрашиваемых данных входят номера мобильных телефонов, машин, карты «Тройка» и «Стрелка» и информация о социальных картах и временных льготных билетах.

Ранее наши юристы уже комментировали указ о сборе данных.

«…мы привыкли уже к тому, что мэрия Москвы не обращает внимание на закон о персональных данных и получает карт-бланш от Роскомнадзора на любые свои действия. Естественно, мы будем реагировать на этот указ так же, как мы сейчас оспариваем весенне введение цифровых пропусков в Москве. Я думаю, что сейчас появятся люди, которые будут не согласны с предоставлением такой информации о них, и мы, конечно, будем им помогать бороться с этим», — заявил руководитель юридической практики «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян.

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