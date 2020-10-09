Авиакомпании с 2023 года должны будут установить в самолетах видеокамеры

Авиакомпании в целях обеспечения транспортной безопасности должны будут установить в самолетах камеры видеонаблюдения, следует из постановления правительства. Требование станет обязательным для уже используемых самолетов с 2025 года, для новых самолетов — с 2023 года. Видеоинформацию надо будет хранить не менее 30 суток. Правила распространятся и на иностранных авиаперевозчиков.

Установить камеры в самолетах ещё в 2016 году предложил Ространснадзор. В авиакомпаниях предупреждали, что это может повлечь за собой значительный рост затрат. Как указывали тогда в S7, исполнение предписания оценивается в тысячи долларов, включая стоимость самого видеооборудования в 1,5 млн руб. (для одного самолета). В 2018 году «Аэрофлот» подсчитал, что установка камер в салонах самолетов обойдется отрасли в 40 млрд руб.

Помимо высоких затрат, есть и технические сложности, говорят участники рынка. В частности, такие видеокамеры должны обязательно сертифицироваться.

«Видеокамеры, которые нам сегодня предлагаются к установке, этим сертификационным требованиям не соответствуют, у производителей самолетов нет такого оборудования», — рассказал собеседник РБК.

Он добавил, что требования к российским авиакомпаниям строже, чем к иностранным.

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